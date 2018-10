'Chapi' Ferrer y Martín Vázquez creen que Lopetegui "no seguirá" en el Real Madrid aunque gane el Clásico

Publicado 26/10/2018 21:06:44 CET

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exjugador culé Albert 'Chapi' Ferrer y el exmadridista Rafael Martín Vázquez han coincidido al afirmar que el actual entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, "no seguirá" en su puesto aunque gane el Clásico de este domingo (16.15 horas) en el Camp Nou.

"La sensación es que Lopetegui no seguirá en el Real Madrid", aseguró Martín Vázquez con cierta resignación, durante la segunda edición de LaLiga Santander Talks. "Cuando alguien está sentenciado, o gana todos los partidos o siempre habrá dudas", añadió el exfutbolista merengue en dicho acto, celebrado este viernes en la sede barcelonesa del Banco Santander.

"Yo espero que siga porque es un buen entrenador y solo es una mala racha. Quiero ser positivo y el Real Madrid no está siendo el único equipo en esta Liga que está siendo irregular", razonó. "Pero desde fuera la sensación no es buena" y "lo que encuentro a faltar es tener a una persona del club que se posicione y salga en su defensa", subrayó Martín Vázquez.

El debate, moderado por el periodista Julio Maldonado 'Maldini', contó con la presencia de Felipe Martín, director de Patrocinios y RRSS de Banco Santander, y sirvió para analizar la actual temporada y también para debatir de la delicada situación de Lopetegui al frente del banquillo blanco en vísperas de enfrentarse al FC Barcelona en la 10ª jornada liguera.

En el mismo sentido que Martín Vázquez se posicionó 'Chapi' Ferrer. "No lo aguantarán y será un error enorme. No seguirá y se le señala como culpable injustamente, pero el Madrid se quedó esta temporada sin Cristiano Ronaldo y no ha venido nadie para suplirlo; ahora mismo el Madrid está pasando por una época de transición post-Ronaldo", dijo el exdefensa culé.

"LOS RESULTADOS DIRÁN CUÁNTO TIEMPO LE QUEDA"

"Es como si Messi también se fuera del Barça. Cualquier entrenador tendría mucho trabajo y ahora los resultados dirán cuánto tiempo le queda a Lopetegui", agregó Ferrer antes de vaticinar el futuro blaugrana sin su astro argentino. "No quiero ni pensar lo que pasará con el Barça sin Messi", reflexionó.

"El cambio va a ser brutal porque el 80% del juego pasa por Leo, así que tendremos un problema muy gordo. Por eso, la directiva debería aprovechar estos partidos de ahora sin él para planificar el futuro y ver que habría que reforzar. Yo creo que la pérdida de Messi será más importante para el Barça que la de Ronaldo para el Madrid", añadió,

Respecto al tema anterior, Martín Vázquez comentó que no hay más fórmula que "darle tiempo a un proyecto" y que todo pasa por "un problema de ansiedad" para las gradas del Santiago Bernabéu. "Los errores que están teniendo los jugadores no son normales; no lo fue el error de Varane ante el Levante. Se trata de un tema de confianza y eso se contagia", afirmó el exmadridista finalmente.