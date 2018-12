Chen Yansheng: "No se me pasa por la cabeza vender mis acciones ni al Espanyol"

Actualizado 05/12/2018 14:14:58 CET

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente y máximo accionista del RCD Espanyol, Chen Yansheng, ha asegurado que el inicio de temporada del primer equipo está siendo "magnífico" y que espera que se "mantenga", y ha dejado claro que no tiene pensado "vender" sus acciones ni el club si bien está abierto a buscar algún socio externo.

"No se me pasa por la cabeza vender. Es cierto que el club puede necesitar más inversión de capital que puede venir de mí mismo o de otros socios estratégicos, y estamos abiertos a ello. Pero hablamos de ampliación de capital, no de la venta del club", aseguró durante la Junta General de Accionistas del club celebrada en el Auditorio de Cornellà.

De hecho, mostró su satisfacción por la marcha del primer equipo y la trayectoria de los diferentes equipos. "El buen rendimiento deportivo es clave, estamos viviendo una magnífica temporada que espero que se mantenga", aseguró en su informe anual previo.

Por ello, confía en "seguir el mismo camino" que se marcaron al inicio de su proyecto. "Debemos tener beneficios y reestructurar la deuda. Tenemos solidez financiera, con ella podremos afrontar el crecimiento deportivo con garantías. Para seguir creciendo en una Liga que es referente mundial", apuntó.

"Deportivamente avanzamos en la línea marcada hace tiempo, competimos con rivales que hacen bien las cosas y este debe ser nuestro objetivo; hacer bien las cosas. Tenemos que ser más fuertes y sólidos, debemos afianzar el modelo ya en los pequeños del fútbol base y hasta los jugadores del primer equipo", manifestó.

Más allá de lo deportivo, subrayó que el Espanyol debe actuar bajo unos "valores clave" para lograr los objetivos. "Tenemos un club sólido a nivel de tesorería, argumentos sólidos que dan estabilidad y nos permite seguir creciendo y consolidando el proyecto", aseveró en este sentido el propietario del club blanquiazul.

"Este club debe sostenerse en los valores de espíritu de lucha, valor de equipo, motivación e innovación. Nos darán consistencia, la motivación será fortaleza y el equipo tendrá seguridad para hacer un trabajo óptimo", pidió sobre qué espera de esos valores que quiere inculcar.

El mandatario sobre todo quiere avanzar en la consolidación de la vertiente social. "Hay que hacer entre todos del Espanyol un club más grande, admirado, orgulloso de su historia y los que se sumen al proyecto serán bienvenidos. Cuando un equipo tiene alma nunca muere la esperanza, el alma de este club son los socios, y deben estar orgullosos de lo que somos", se dirigió a los socios.

Además, celebró haber avanzado en la internacionalización del club con las academias. "Ya tenemos doce, con muchos jugadores y jugadoras en ellas. Tenemos dos nuevos patrocinadores globales que nos dan visibilidad en Europa, en China y Asia, donde el club es cada vez más conocido", celebró el empresario chino.

"Me gustaría poner el acento en la consolidación del proyecto RCD Espanyol Special, en LaLiga Genuine, con un compromiso innegociable que forma parte de nuestro AND. En ellos veo reflejado lo que quiero para el club, que tenga respeto y solidaridad", comentó sobre el equipo que compite en LaLiga Genuine, con jugadores con discapacidad intelectual.

"Presidir el Espanyol es un orgullo para mí, es un club querido y valorado, con experiencias únicas, porque somos únicos. Entre todos pondremos nuestra entidad donde debe estar por trayectoria e historia", concluyó.