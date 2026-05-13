'Cholo' Simeone: "Cada vez que pudimos hilvanar cuatro pases, generamos situaciones de gol"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha destacado que "hilvanar cuatro pases" durante su partido contra el CA Osasuna en la jornada 36 en LaLiga EA Sports, saldado con victoria a domicilio por 1-2, ha servido para generar "situaciones de gol" que otras veces no aparecen a su favor.

"Siempre hay en juego el poder terminar más arriba, el representar a tu equipo... El partido de la semana pasada creo que hicimos un buen partido y no fuimos lo contundente que sí fuimos hoy. Eso nos generó adelantarnos, tener el control del partido y jugar contra un equipo que tenía las necesidades, ya sea con los de abajo y ya sea con los de arriba", resumió el 'Cholo' Simeone este martes en El Sadar durante su rueda de prensa.

"Siempre sabemos que, cuando venimos acá, es un partido complicado; mucha pelota dentro del área, mucha gente siempre con esa sensación de penal, de jugadas que generan dudas para los árbitros, etc. Pero creo que lo controlamos muy bien. Cada vez que pudimos hilvanar cuatro pases, generamos situaciones de gol", subrayó el entrenador colchonero.

"Nos llevamos una victoria que queríamos y que nos da entusiasmo para el partido del Girona, que es la despedida de Antoine en nuestra casa. Ojalá que nuestra gente esté con él, ojalá que lo valore y le dé todo lo que se merece por todo lo que nos dio. Tuvimos un genio muchísimos años y ojalá que nosotros, preparando bien el partido y nuestra gente empujando, podamos tener un gran partido del equipo", aludió al adiós de Griezmann.

Luego dijo que "en el partido de la semana pasada el equipo tuvo muchas situaciones de gol" y que "pudo haber marcado". "Esta famosa palabra, 'contundencia', existe y es real. Y cuando vos la tenés, controlas de otra manera el partido. Por suerte hoy los chicos respetaron la camiseta, respetaron el competir y ojalá que podamos seguir de esta manera estos dos partidos que quedan", se refirió a las dos últimas jornadas ligueras.

"Perdimos el partido en Sevilla; no merecimos perder, seguro. Perdimos el partido en Elche; habíamos empezado muy bien, ganábamos 1-0, nos echaron a uno y ya después se hizo más difícil sostener el partido. Y el partido de Valencia y el partido de Osasuna, de visitantes y todos con necesidades a los que estamos enfrentándonos; y creo que competimos siempre. Después alguna vez nos toca a favor y otra vez nos toca en contra, pero el equipo no hubo un partido que no compitió", concluyó.