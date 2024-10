'Cholo' Simeone contesta sobre el penalti del 1-2: "No hay nada, muchacho"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha opinado que "no hay nada" en la jugada que originó el penalti del 1-2 a favor del LOSC Lille en su partido de la jornada 3 en la fase de liga, clave para que el equipo francés se llevase finalmente la victoria por 1-3 durante un partido disputado en el Riyadh Air Metropolitano.

"Esta es una competición hermosa en la que, cuando un equipo juega como jugamos nosotros en el primer tiempo y tiene la cantidad de ocasiones para irse por lo menos 2 o 3 arriba al descanso y no es contundente, puede pasar lo que pasó en el segundo tiempo", empezó el 'Cholo' Simeone desde la sala de prensa su análisis del encuentro.

En este sentido, tildó como "un golazo" la acción del 1-1. Pero acto seguido, el entrenador argentino criticó el penalti señalado por Marco Guida a causa de una supuesta infracción de Koke Resurrección mediado el segundo tiempo. "Ojalá encontremos algo para poder decir que fue penal", lamentó el técnico de un Atlético que se complicó su futuro inmediato.

"La verdad, no le importa a nadie. El 1-2 llevó la balanza para el lado del Lille. Luego tuvimos la situación de Giménez, la de Griezmann y la de Giuliano, que fueron bastante importantes. Pero ellos defendieron con esa dosis de suerte que también hay que tener y que nosotros a veces también tenemos", argumentó el 'Cholo, resignado a la polémica.

"De un partido que pudimos haber ganado 4-2, nos vamos con un 1-3 abajo", insistió antes de ser preguntado de nuevo por el motivo que hizo que Guida pitase la pena máxima del 1-2. "No hay nada, muchacho", espetó al periodista. "Explíquenme por qué fue penal. Si te dicen que fue por mano, fue mano; ¿fue empujón?, pues empujón; pero esto...", se calló.

"Ojalá alguna vez nos toque a favor", deseó con sorna. No en vano, dijo que "estas equivocaciones" arbitrales "pueden suecder porque son parte del fútbol", pero que "aparecen y te terminan llevando el partido para ese 1-2" cuando en su opinión era injusto. "Seguimos insistiendo y después otra vez en ese caso la mala fortuna, como en el partido de Lisboa, hoy con dos tiros al arco nos metieron tres goles", explicó.

Pese a todo, matizó su valoración. "Antes del error brutal del arbitro y del VAR, fue nuestro error por la no contundencia en el momento en que pudimos haber hecho tres goles", reflexionó. "Venimos de perder dos partidos seguidos, nos metieron siete goles en esos partidos, tenemos que ir a jugar contra el Paris Saint-Germain y seguramente las opciones son menores en estos momentos", añadió sobre los dieciseisavos.

"Desgraciadamente en el día de hoy las energías no estaban a favor nuestro y... bueno, pasan estas cosas", puntualizó el entrenador del Atlético. Mientras, dio su visión sobre Alexander Sorloth. "Hizo un primer tiempo extraordinario donde se generó con el equipo buenas combinaciones y movimientos para llegar a zona de gol", apuntó.

"Se van conociendo cada vez más. Él sabe convivir, porque es delantero y no es un chico joven, con estas situaciones de gol y de no gol. Es parte de la vida del delantero. Hoy no pudo ser. Seguramente si seguimos trabajando y buscando de la misma manera que lo hicimos en el primer tiempo, el gol llegará", concluyó sobre el delantero noruego.