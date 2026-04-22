El Ciutat de Valencia, Vallecas y el Carlos Tartiere viven finales por la permanencia

Archivo - Los jugadores Carlos Alvarez (Levante) y Djibril Sow (Sevilla FC) durante el partido de ida en el Ramón Sánchez-Pizjuán. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Levante y Sevilla se enfrentan este jueves en el Ciutat de Valencia, en la jornada 33 de LaLiga EA Sports, en un duelo directo por evitar los puestos de descenso, mismo objetivo que tendrán en Vallecas el Rayo Vallecano y el RCD Espanyol, que se han acercado peligrosamente a los últimos puestos de la tabla en las últimas semanas, y en el Carlos Tartiere, el Real Oviedo busca seguir soñando con mantenerse en Primera a costa de un Villarreal que tiene el cuarto puesto casi asegurado.

Cinco puntos separan en la tabla clasificatoria a Levante y Sevilla. Los granotas, que llegan al partido en una dinámica positiva después de haber perdido uno de los últimos seis partidos --tres victorias y dos empates-- podrían colocarse a un sólo punto de la permanencia si consiguen la victoria. Además, el triunfo local hundiría al Sevilla, que respira después del triunfo ante el Atlético de Madrid la pasada jornada.

Pero pese a esos tres puntos y a que no tienen opción matemática de acabar la jornada en puestos de descenso, una derrota los metería de lleno en la pelea. Por ello, el conjunto dirigido por Luis García se aferra a los buenos resultados cosechados en las últimas temporadas en el Ciutat --tres victorias y un empate-- para poner fin a una racha lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán muy preocupante, donde encadena dos derrotas seguidas y ha sumado uno de los últimos nueve puntos en juego.

En lo deportivo, los locales se agarran al momento de forma de su delantero, Carlos Espí, que ha marcado siete goles en los últimos seis partidos, y a una enfermería casi vacía, mientras que los hispalenses a la vuelta de dos jugadores importantes como José Ángel Carmona y Tanguy Nianzou, que se perdieron el partido por sanción. El que no estará es el lesionado César Azpilicueta.

Por su parte, en el estadio municipal de Vallecas, Rayo Vallecano y RCD Espanyol buscan dar un puñetazo encima de la mesa en la lucha por quedarse una temporada más en LaLiga EA Sports. Los locales llegan con la alegría de haber conseguido meterse en las primeras semifinales europeas de su historia, pero con la urgencia de ver los últimos tres puestos de la tabla a distancia de tres puntos.

Más cómoda es la situación clasificatoria del Espanyol, que sigue manteniendo seis unidades de renta con el descenso. Sin embargo, la dinámica del equipo, que aún no ha ganado en la segunda vuelta, es muy preocupante, y necesitan ganar para disipar fantasmas e ilusionarse con una posible clasificación a competición europea. Para ello, deberá repetir las victorias de sus dos últimas visitas al barrio madrileño, y poner fin así a ocho partidos sin ganar lejos del RCDE Stadium.

En el apartado de bajas, Iñigo Pérez no podrá contar con los sancionados Florian Lejeune y Nobel Mendy, mientras que Luis Felipe es duda. Muchos contratiempos en el eje de la zaga que podrían provocar que Pathé Ciss retrasara su posición y que el joven Jozhua Vertrouwd volviera a contar con minutos 12 partidos después. En el Espanyol, Urko González no podrá ser de la partida por sanción y Charles Pickel apunta a ser la alternativa en el doble pivote para Manolo González.

Por último, Real Oviedo y Villarreal cerrarán la jornada 32 en el Carlos Tartiere. Los carbayones vuelven a soñar con una salvación que hace unas semanas parecía imposible, pero tres victorias en las últimas cuatro jornadas les han metido de lleno en la pugna. Ahora buscan, por primera vez desde 1998, encadenar tres victorias consecutivas en la máxima categoría del fútbol español.

No lo tendrán fácil ante uno de los equipos más regulares de la competición, el Villarreal. Los 'groguets', que se volvieron a la senda del triunfo lejos de La Cerámica la pasada jornada en San Mamés (1-2), quieren mantener su estatus de tercer clasificado, y ganar en un campo en el que no ha caído derrotado en ninguna de sus tres visitas. Eso sí, desde noviembre, sólo Atlético de Madrid y Athletic Club han conseguido llevarse los tres puntos de la capital del Principado.

Un partido para el que Guillermo Almada tendrá las bajas del sancionado Nicolás Fonseca y los lesionados Alex Forés, Leander Dendoncker y Luka Ilic. Por su parte, Marcelino García no podrá contar con el sancionado Santi Comesaña, cuyo lugar en el once lo ocuparía Dani Parejo, ni con el lesionado Logan Costa, mientras que la buena noticia para el 'submarino amarillo' es la vuelta de Thomas Partey.

PARTIDOS DE LA JORNADA 33 DE LALIGA EA SPORTS

Jueves 23.

Levante - Sevilla. Sánchez Martínez (C.Murciano) 19.00 horas.

Rayo Vallecano - Espanyol. Cordero Vega (C.Cántabro) 20.00 horas.

Real Oviedo - Villarreal. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.30 horas.