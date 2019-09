El Clásico del Camp Nou se disputará el sábado 26 de octubre a las 13.00

Actualizado 25/09/2019 16:40:11 CET

Lionel (Leo) Messi of FC Barcelona fight with Sergio Ramos of Real Madrid during the spanish league, La Liga, football match played between Real Madrid and FC Barcelona at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on March 02, 2019. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europapress - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) - LaLiga ha anunciado este miércoles que el Clásico entre el FC Barcelona y Real Madrid se disputará el sábado 26 de octubre a las 13.00 horas en el Camp Nou. El partido, correspondiente a la décima jornada del campeonato, será el primer enfrentamiento del curso entre los dos clubes más laureados en la historia de la competición. En total, LaLiga anunció simultáneamente los horarios completos de tres jornadas y en la décima también destaca el interesante duelo en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club (sábado 26, 21.00). En la jornada 11, que se disputará entre semana, el Atlético y el Barcelona jugarán el martes 29 de octubre contra el Alavés (19.00) y el Valladolid (21.00), respectivamente, mientras que el Real Madrid recibirá el miércoles 30 al Leganés (19.00). Además, en la duodécima entrega del campeonato los tres primeros clasificados de la temporada pasada jugarán el sábado 2 de noviembre, día en el que se disputarán los duelos Levante-Barça (16.00), Sevilla-Atlético (18.30) y Real Madrid-Betis (21.00). --HORARIOS DE LA JORNADA 10. -Viernes 25 octubre. Villarreal - Alavés 21.00. -Sábado 26 octubre. Barcelona - Real Madrid 13.00. Leganés - Mallorca 16.00. Valladolid - Eibar 18.30. Atlético - Athletic 21.00. -Domingo 27 octubre. Celta - Real Sociedad 12.00. Granada - Betis 14.00. Levante - Espanyol 16.00. Sevilla - Getafe 18.30. Osasuna - Valencia 21.00. --HORARIOS DE LA JORNADA 11. -Martes 29 octubre. Alavés - Atlético 19.00. Barcelona - Valladolid 21.00. -Miércoles 30 octubre. Real Madrid - Leganés 19.00. Valencia - Sevilla 19.00. Athletic - Espanyol 20.00. Betis - Celta 21.00. Real Sociedad - Levante 21.00. -Jueves 31 octubre. Eibar - Villarreal 19.00. Mallorca - Osasuna 20.00. Getafe - Granada 21.00. --HORARIOS DE LA JORNADA 12. -Sábado 2 noviembre. Espanyol - Valencia 13.00. Levante - Barcelona 16.00. Sevilla - Atlético 18.30. Real Madrid - Betis 21.00. -Domingo 3 noviembre. Valladolid - Mallorca 12.00. Villarreal - Athletic 14.00. Osasuna - Alavés 16.00. Celta - Getafe 18.30. Leganés - Eibar 18.30. Granada - Real Sociedad 21.00.