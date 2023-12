Claudia Zornoza: "Que nadie nos dé por eliminadas porque vamos a luchar hasta el último minuto"

Claudia Zornoza, en la presentación de la colección de ropa de invierno de New Balance

Claudia Zornoza, en la presentación de la colección de ropa de invierno de New Balance - NEW BALANCE

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista del Real Madrid Claudia Zornoza ha asegurado que el equipo va a "luchar hasta el último minuto" para seguir vivo en la Liga de Campeones femenina, en la que podrían quedarse sin opciones de avanzar a las eliminatorias si caen este miércoles ante el París FC, y ha pedido que nadie las dé "por eliminadas".

"Estoy muy motivada, cuando te caes lo único que te queda es levantarte con más fuerza aún. Que nadie nos dé por eliminadas porque nosotras vamos a luchar hasta el último minuto para poder pasar a la siguiente fase", señaló en una entrevista con la marca deportiva americana New Balance, patrocinador de la jugadora.

Respecto al encuentro, afirmó que es "un todo o nada". "Cualquier deportista de élite sueña con jugar encuentros así, vamos a dar todo para llevarnos esos tres puntos y estoy segura de que con el apoyo del Alfredo Di Stéfano será más fácil", manifestó.

Además, la madrileña analizó el principio de temporada del equipo blanco. "Creo que empezamos bien, con un ritmo de competición alto y sacando grandes resultados, pero es cierto que hemos tenido una racha que a quienes sentimos el club nos da rabia, pero el único camino es el trabajo", indicó.

"En este club en las derrotas se nota mucho la decepción de nuestra afición, estar en el Real Madrid siempre conlleva presión y hay momentos duros. Pero cuando llegan las victorias es algo inexplicable. Creo que la victoria de este fin de semana nos ha hecho llenarnos de motivación para dar la vuelta a esta situación y el miércoles tenemos una gran oportunidad para seguir por ese camino", prosiguió.

Por otra parte, Zornoza indicó que está "en un momento de querer dar la vuelta a la situación". "Quiero dar lo mejor de mí y ayudar al equipo a conseguir victorias. La afición madridista es muy exigente y aunque haya momentos que te entran dudas personales, esa exigencia que la afición tiene me representa. Soy muy crítica conmigo misma y eso me hace sufrir, pero también me ayuda a corregir los errores", apuntó.

"Estoy tranquila, siempre me he sentido muy unida a ellos, cuando das lo máximo de ti en cada partido o entrenamiento la afición siempre te lo agradecerá y estarán a tu lado, saben que soy una más de ellos", continuó, antes de hablar de su último tanto con el equipo. "Tenía mucha rabia dentro porque no se estaban dando los resultados que quería en los últimos partidos y al meter el gol fue una explosión de emoción. Lo primero que pensé es en mi gente, ellos están ahí siempre en las buenas y en las malas, para mi es muy importante su apoyo", expuso.

En otro orden de cosas, considera que la clave de la conquista del Mundial en Australia y Nueva Zelanda con la selección española estuvo en "la calidad de las jugadoras y el deseo de todas de aprovechar una oportunidad así". "Es un momento muy especial y poder vivir algo así desde dentro jamás lo olvidaré. Siempre digo que cuando era pequeña nunca tuve referentes femeninos y me alegra pensar que después de un hito así las niñas pequeñas de nuestro país pueden ver que, si sueñas mucho algo y trabajas para ello, puedes conseguirlo", subrayó.

La futbolista madridista participó en la presentación de la nueva colección de invierno de New Balance, una marca que ya es "familia". "Mi confianza en ellos es total, estamos muy unidos y siempre miran por darme el material perfecto para dar mi mejor nivel. Siempre digo que New Balance va más allá de las botas, es una marca lifestyle, me identifico mucho con su ropa, además cada vez crean más productos responsables con el medio ambiente", señaló.

"Creo que todos los futbolistas somos muy detallistas con nuestras botas, es clave para dar un buen rendimiento. Desde el primer momento supe que Furon sería mi modelo, son muy ligeras y se adaptan muy bien a mi pie. Su ligereza me ayuda a hacer los movimientos más rápido", indicó sobre las botas, que lleva vistiendo ocho años.

Respecto al 2023, aseguró que ha sido "un año cargado de emociones de todo tipo". Desde decepciones hasta llegar a conseguir el mayor título que puede conseguir una futbolista como es el Mundial y además poderlo disfrutar con mi familia. Amo el fútbol e intento aprender de todo, este año ha estado lleno de muchas experiencias únicas", expuso.

Por último, desveló qué pide al 2024. "En lo deportivo, me encantaría que pudiéramos dar una gran alegría a nuestra afición, se lo merecen y trabajaremos para ello. En lo personal suena a tópico, pero lo primero que pido es salud y seguir disfrutando del fútbol. Siempre me preguntan por mi futuro o dan por hecho que pueda dejar el fútbol esta temporada, la realidad es que tengo 33 años, no 60, me encuentro en un gran estado físico, estoy siendo importante en mi equipo y creo que queda mucho fútbol en mis botas. El físico es importante pero la experiencia también aporta mucho al fútbol. Quiero seguir disfrutando de lo que más amo", concluyó.