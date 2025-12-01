Los clubes de LaLiga aprueban por mayoría las cuentas de la temporada 24-25 y el presupuesto de la 25-26

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante una rueda de prensa - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los clubes de LaLiga aprobaron por mayoría este lunes las cuentas anuales consolidadas de la temporada 2024-2025 y el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la actual campaña 2025-2026, según informó la patronal en nota de prensa.

LaLiga celebró este lunes su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria donde presentó a sus 42 clubes los detalles económicos de la pasada temporada y los que están previstos para la que está actualmente en desarrollo, las cuales fueron aprobadas "con un amplio apoyo".

Así, el proyecto de presupuestos para la temporada 2025-2026 ha recibido el respaldo de 38,6 clubes, lo que supone un 85,7 por ciento de apoyo, con 4,2 abstenciones y 2,2 votos en contra. Por su parte, el presupuesto de gastos ha sido aprobado con 39,6 votos a favor, lo que representa un 88 por ciento de respaldo, 2,2 abstenciones y 2,2 votos en contra. Como en todas las Asambleas, el proceso de votación se ha realizado mediante un sistema electrónico secreto, "reforzando la independencia y libertad de decisión de cada club", recordó LaLiga.

"Estos resultados ponen de manifiesto la amplia mayoría y alineación de los clubes con la planificación económica presentada por LaLiga, consolidando la solidez financiera del proyecto común", celebró la patronal.

Por su parte, el presidente del organismo, Javier Tebas, recalcó que "el apoyo mayoritario de los clubes demuestra la fortaleza del modelo y la confianza en la gestión económica de LaLiga". "Seguiremos trabajando con responsabilidad y visión a largo plazo para consolidar un proyecto sólido y sostenible", subrayó.