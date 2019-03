Los clubes profesionales españoles ingresaron más de 4.100 millones de euros en 2018

Publicado 04/03/2019 14:33:10 CET

Los clubes españoles de Primera y Segunda División siguen batiendo récords y demostrando una mejora en la gestión, alcanzando en 2018 los 4.111 millones de euros en ingresos, un 18,4 por ciento más que el año pasado, siendo el Real Madrid el que encabeza la tabla (750,94 millones) por delante del Barcelona (690,30 millones), según un estudio elaborado por el Observatorio Sectorial DBK de Informa.

Gracias a la información facilitada por la FIFA, UEFA, LaLiga, otros estudios y el estado financiero de cada uno de los clubes, el estudio concluye que solo Real Madrid y Barcelona ocupan el 42,2 por ciento del negocio del fútbol profesional (1.441 millones de euros), mientras que Atlético, Sevilla, Athletic, Valencia y Villarreal, juntos, no llegan a los mil millones (864), representando el 25,4 por ciento. Por su parte, el conjunto de clubes de Segunda División significan solo el 8,1 por ciento del volumen de negocio.

La fuente más importante de ingresos para los clubes son las retransmisiones de los partidos por televisión, sobre todo desde el cambio en el reparto de derechos con el Real Decreto de 2015 impulsado por Miguel Cardenal. 14 clubes de Primera y Segunda dependen en más de un 75 por ciento de dichas retransmisiones, destacando el caso del Eibar, del que el 90 por ciento de su actividad obedece a ingresos por derechos de televisión.

Sin embargo, la partida que más ganó peso como fuente de ingresos fue la de comercialización y publicidad, llegando al 26,9 por ciento, por encima de lo que se recauda en el 'Match Day' es decir, todo lo relacionado con el día de partido (entradas, venta de camisetas, etc).

El Real Madrid continua encabezando LaLiga Santander en ingresos (750,94 millones), sin contar lo ingresado por traspasos. En 2016 estaba empatado con el Barcelona, pero ahora le supera en casi 70 millones. En el tercer puesto, más lejos, está el Atlético de Madrid con 353 millones de euros, contando los ingresos por el cambio de sede al Wanda Metropolitano. 'Atleti', Betis y Sevilla son los clubes que más crecen respecto a la temporada anterior.

Sin embargo, teniendo presentes los traspasos, los azulgrana alcanzan los 898 millones, gracias a la venta de Neymar al PSG por más de 200 millones, mientras que los blancos llegan a los 804 millones. La previsión de crecimiento para la presente temporada es del 7,1 por ciento, algo por debajo de los 4.111 millones cosechados en 2018.

Las competiciones internacionales, es decir, la 'Champions' y la 'Europa League', supone el 50 por ciento del volumen de negocio de los clubes españoles. El año pasado perdieron peso debido a la eliminación del Atlético de Madrid en la fase de grupos. Los amistosos y las giras de pretemporada aumentan su actividad y van ganando peso como fuente de ingresos.

A pesar de no estar entre los 10 equipos españoles con más ingresos, el Leganés resulta ser uno de los más rentables, con mas de un 40 por ciento de margen operativo (la media se sitúa en torno al 10 por ciento) y más de 21 millones de beneficio en la anterior campaña. El club con más beneficio sigue siendo el Real Madrid, con 42,8 millones. El Valencia es el único club de LaLiga Santander que no tuvo beneficios, perdiendo 33,74 millones. Un problema en esto para el Barcelona es su masa salarial, que es del 76,5 por ciento, mientras que el Madrid no llega al 60 por ciento (57,9).

El director del Observatorio DBK de Informa, Juan Ortín, insistió en que el fútbol "está de moda y atrae a mucha gente", por lo que ve muy poco probable que su tendencia positiva cambie. "Los campos cada vez están más llenos, pero no creo que sea una burbuja, no veo que pueda estallar. La demanda es muy consistente, incluso la mundial, está en China, en Sudamérica. No creo que a corto plazo pueda haber un cambio brusco de tendencia", reconoció.

Tampoco cree que la marcha de Vodafone como operador de los derechos de televisión va a causar un gran cambio en el reparto. "LaLiga ha sabido negociar de una manera eficiente con otras plataformas. El impacto no va a ser relevante. Se están consiguiendo ingresos con beIN, Movistar, en el extranjero", añadió.

Por último, respecto a la deuda, el estudio deja claro que se ha reducido significativamente en los últimos años. En 2017, según la Agencia Tributaria, los clubes de Primera y Segunda tuvieron una deuda de 218 millones, mientras que en 2011 era de 682 millones.