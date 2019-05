La CNMC insta a la RFEF a modificar su propuesta comercial sobre los derechos audiovisuales de la final de Copa

Publicado 30/04/2019 13:06:14 CET

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha instado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a realizar una serie de modificaciones en algunos aspectos relacionados con las obligaciones de emisión en abierto en su propuesta para la comercialización de los derechos de retransmisión en España de la final de la Copa del Rey del próximo 25 de mayo.

La CNMC indicó este martes que ha "analizado" el proceso de recepción de ofertas (PRO) para la contratación de estos derechos del partido que enfrentará al FC Barcelona y al Valencia en el Benito Villamarín de Sevilla y considera que la propuesta realizada por la RFEF "no cumple en su totalidad con la normativa" que dictamina el artículo 4.4 del Real Decreto Ley 5/2015.

Por ello, la Comisión "insta" al organismo que preside Luis Rubiales "a realizar una serie de modificaciones en la licitación relacionadas con las obligaciones de emisión en abierto, la diferenciación en la valoración de ofertas entre HD y SD, la existencia de contenidos audiovisuales ofrecidos por la RFEF no amparados por el Real Decreto-ley 5/2015 y la reserva de derechos no amparada por la normativa".

De este modo, la nueva propuesta debe "ajustar" los distintos programas objeto del 'Paquete de la Final' "al periodo de tiempo al que se circunscribe el derecho de emisión", y también hay que "revisar ciertas obligaciones comerciales impuestas al operador final en cuanto a la reserva de espacios publicitarios y derechos de adquisición preferente que limitan excesivamente la capacidad de los adjudicatarios de explotar comercialmente los derechos audiovisuales adquiridos".

Igualmente, la CNMC cree que no se deben "incluir ciertas reservas de derechos que no se justifican, ni obligaciones en el ámbito de la publicidad relacionadas con el patrocinio" y que hay que "reformar aquellos aspectos señalados en el informe contrarios a los principios de publicidad, transparencia, competitividad y no discriminación en el proceso de adjudicación de los derechos".

"La CNMC emite este informe en virtud de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación a la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional", sentenció.