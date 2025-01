Coote, el árbitro suspendido por insultar a Klopp y consumir droga: "No me reconozco en el vídeo de la cocaína"

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El árbitro David Coote, suspendido por la Premier League por insultar al ex técnico del Liverpool Jürgen Klopp y consumir drogas, según unos vídeos publicados en redes sociales, reconoció que no se reconoce "en el vídeo de la cocaína" y se declaró homosexual, con "verdaderos problemas para ocultarlo" en su carrera.

"Mi sexualidad no es la única razón que me llevó a estar en esa posición. Pero no estoy contando una historia auténtica si no digo que soy gay y que he tenido verdaderos problemas para ocultarlo", dijo el colegiado en una entrevista a The Sun recogida por Europa Press.

Coote fue suspendido inicialmente el pasado mes de octubre después de que aparecieran imágenes suyas burlándose del ex entrenador del Liverpool Jürgen Klopp en un vídeo que fue ampliamente compartido en las redes sociales. "Escondí mis emociones cuando era un joven árbitro y también mi sexualidad, calidad como árbitro, pero una terrible calidad como ser humano. Y eso me ha llevado a toda una serie de comportamientos", explicó.

Además, unas imágenes de The Sun compartidas en noviembre, tomadas según el periódico durante la Eurocopa 2024, parecían mostrar a Coote esnifando un polvo blanco a través de un billete enrollado. "No me reconozco en el vídeo de la cocaína. No puedo hacerme eco de cómo me sentía entonces, pero ése era yo. Estaba luchando con el horario y no había oportunidad de parar. Así que me encontré en esa situación, escapando", argumentó.

"He tenido largos periodos en los que no lo he utilizado, pero era una de las vías de escape que tenía. Escapar del estrés, del trabajo. Me da mucha vergüenza decir que tomé ese camino", agregó sobre su consumo de drogas.

En su entrevista a The Sun, Coote también reveló que tanto él como su madre han recibido amenazas de muerte por sus decisiones sobre el césped. "También he recibido mensajes de hinchas furiosos que esperaban que hubiera tenido un accidente de camino a casa después de un partido. He luchado y he intentado superarlo a mi manera y he tomado malas decisiones al hacerlo", admitió.

Asimismo, el propio Coote emitió este lunes un comunicado en el que reconoció que estaba atravesando "uno de los periodos más difíciles" de su vida. "Asumo toda la responsabilidad de mis actos, que estuvieron muy por debajo de lo que se esperaba de mí.

"Lo siento de veras por cualquier ofensa causada por mis acciones y por el foco negativo que han puesto en el deporte que amo. Espero que la gente entienda que fueron momentos privados tomados en momentos muy bajos de mi vida. No reflejan quién soy hoy ni lo que pienso. Ahora me concentro en seguir dando prioridad a mi salud mental y a mi bienestar. Espero que mis experiencias, tanto dentro como fuera del campo, puedan utilizarse en el fútbol en algún momento del futuro", escribió.