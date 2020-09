La Copa 2021 no tendría campeón si se suspende por fuerza mayor antes del 30-06 y no hay finalistas

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó este lunes las Normas Reguladoras y Bases de Competición para la temporada 2020/2021 de la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Copa RFEF, que mantendrán el mismo formato que la pasada, y que contarán con la posibilidad de que no tengan campeón si alguna se suspende por causa de fuerza mayor antes del 30 de junio, salvo que quede por disputarse la final o la 'Final Four'.

El organismo anunció una serie de 'Disposiciones extraordinarias' para estos torneos a causa de la pandemia de coronavirus, entre las que se encuentra una 'Salvaguarda genérica' que autoriza a que se pueda modificar lo dispuesto en la normativa "por causa de fuerza mayor".

En este sentido, será "competencia de la Comisión Delegada de la Asamblea de la RFEF la determinación de la paralización y/o de la vuelta a la competición en atención a las causas de fuerza mayor que sobrevengan y su prolongación en el tiempo, salvo en aquellos aspectos que la competencia fuera del Juez/a de Competición".

La RFEF precisó que estas causas de fuerza mayor quedarán acreditadas "cuando en un territorio determinado exista una normativa o una orden gubernativa, y si fuere el caso, debidamente avalada por la justicia competente, que impida el desarrollo de las actividades deportivas de competición federada, ya sea entrenamientos de cualquier nivel o la disputa de partidos en dicho territorio o bien que se haya decretado el Estado de Alarma que incluya estas limitaciones".

"En caso de suspensión o paralización de las competiciones por esa causa de fuerza mayor antes del 30 de junio y si no pudiesen desarrollarse una o varias de las eliminatorias de la competición, esta se dará por finalizada sin campeones, ni otros resultados, salvo que quedase por disputar exclusivamente la final o la 'Final Four', en cuyo caso la Comisión Delegada podrá decidir disputarla durante la siguiente temporada", subrayó la RFEF.

Sin embargo, el ente aclaró que "si por cualquier circunstancia de fuerza mayor no se pudieran disputar algunos partidos de la eliminatoria y sí otros, se dará continuidad con los equipos vencedores que sí la hubieren disputado y con aquellos que no habiéndolas podido disputar el motivo no guardara relación con los integrantes de ese mismo equipo o con el territorio donde disputan los encuentros".

EL REAL MADRID, CONTRA EL SUBCAMPEÓN COPERO EN LA SUPERCOPA

En lo meramente deportivo, la Copa del Rey contará con siete eliminatorias antes de la final, con el formato a partido único hasta las semifinales. El inicio del torneo será el 11 de noviembre con la eliminatoria previa y la final está programada para el 17 de abril de 2021, con la participación de 116 clubs.

En cuanto a la Supercopa de España, volverá a disputarse en formato de 'Final Four' en Arabia Saudí en el mes de enero, con fechas, todavía "orientativas", del 13 y 14 para las semifinales, y la final para el 17. Además, la RFEF confirmó que si se ha podido disputar la final de Copa de la pasada temporada entre el Athletic y la Real Sociedad, el campeón se cruzará con el FC Barcelona y el subcampeón con el Real Madrid. En caso contrario, habrá un sorteo con los finalistas coperos midiéndose al campeón y subcampeón liguero.

Finalmente, la Copa RFEF se desarrollará en una fase autonómica y una nacional, la cual se desarrollará en cuatro eliminatorias desde octubre hasta noviembre, con la final el próximo 2 de diciembre.

Por otro lado, la RFEF también confirmó que entre las normas para estas competiciones figuran la posibilidad de los cinco cambios en tres interrupciones del partido, además de uno adicional en caso de prórroga, y la de sentar en el banquillo hasta nueve suplentes.