Corberán: "Siempre espero la mejor versión del rival, y el Valencia se sigue jugando la vida"

Carlos Corberán - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Carlos Corberán explicó que el sábado esperan la "mejor versión" del Atlético de Madrid a pesar de que los rojiblancos tengan un duelo muy señalado contra el Arsenal el martes siguiente, y recordó que la motivación y preparación del equipo 'che' es sencilla por que se siguen jugando "la vida".

"Uno tiene que pensar en sí mismo y siempre espero a cualquier rival en su mejor versión, siempre preparo así los partidos. Vi el partido de ayer, el del Elche, Sevilla, Athletic. Me gusta conocer sus comportamientos, sus jugadores. Espero un partido muy exigente entre dos de los clubes más importantes del fútbol español", dijo en rueda de prensa este jueves.

El técnico del Valencia fue preguntado varias veces por las posibles rotaciones del Atlético pensando en la Champions. "En este momento la preparación del partido es muy sencilla, nos seguimos jugando la vida. Ya dije que 39 puntos no son suficientes. Somos muy conscientes de nuestra situación, de que el Valencia se sigue jugando la vida en cada partido. Eso facilita mucho la dinámica, los entrenamientos y la tensión competitiva. Ser consciente de tu situación solo te puede ayudar", afirmó.

"Siempre espero la mejor versión de un equipo cuando lo vamos a enfrentar. Vienen de una victoria en Liga. El día del Sevilla me gustó pese al resultado. Vi un equipo jugando con atrevimiento y soltura ofensiva. El día del Elche el penalti y expulsión condicionó el partido. En Mestalla el Valencia solo ha ganado al Atlético una ocasión en los últimos diez años", añadió.

Además, Corberán destacó el "paso adelante" de Pepelu para jugar de central ante "la ausencia de jugadores importante", con una buena adaptación, y recordó que el año pasado contra el Atlético coincidieron Hugo Duro y Sadiq en ataque con "buenas sensaciones". "En mi cabeza no pienso en nada que tiene que ver con el futuro, solo en lo inmediato, el Atlético, y en conseguir mantener rendimientos positivos o modificar los que pueden rendir mejor", dijo al ser preguntado por planificación de plantilla.

"Cuando el club da un paso al frente con un jugador y está en la última fase de la negociación, es cierto que me gusta hablar con el jugador para que sepa qué se va a encontrar. No soy quien convence ni negocia con ningún jugador. Convence el escudo y la historia, los proyectos. No soy yo", añadió.

Por último, el preparador 'che' confió en sacar un buen resultado ante uno de los grandes esta temporada, recordando también "acciones polémicas". "El sábado tenemos una oportunidad de hacerlo, los retos son sinónimo de motivación, son siempre bienvenidos, y más aún poder cumplir esos retos en la situación en la que estamos", afirmó, manteniendo la duda de Lucas Beltrán para el partido.