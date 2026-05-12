Cornellà, La Cerámica y el Coliseum viven el antepenúltimo capítulo por la permanencia en LaLiga EA Sports

Archivo - El jugador del RCD Espanyol Urko González lucha un balón ante el del Athletic Club Oihan Sancet.- Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol recibirá este miércoles al Athletic Club durante la jornada 36 de LaLiga EA Sports 2025-26, mientras que el Sevilla FC visitará al Villarreal CF con los objetivos cumplidos y el RCD Mallorca hará lo propio para medirse al Getafe CF en lucha aún por salvarse, con bilbaínos y azulones persiguiendo el último puesto que da acceso a Europa.

La temporada doméstica da sus últimos coletazos, con el campeón FC Barcelona y los puestos de Champions League decididos salvo la quinta plaza, que ocupa con margen el Real Betis. Sin embargo, la pelea por mantener la categoría sigue al rojo vivo, con 12 equipos implicados y de los que saldrán los dos equipos que descenderán a LaLiga Hypermotion, ya que el Real Oviedo es equipo seguro de Segunda División para el curso 2026-27.

A las 19.00 horas, el Espanyol tendrá la enésima oportunidad de confirmarse, al menos virtualmente, como equipo de Primera para la próxima temporada. El equipo 'perico' sigue sin ganar en 2026 y ha dejado atrás hasta una ventaja de 18 puntos sobre el descenso, después de una primera vuelta sobresaliente que le permitió incluso soñar con Europa. Ahora, tiene 39 puntos, solo 2 más que la zona roja.

El equipo catalán no vence desde el 22 de diciembre, precisamente cuando asaltó San Mamés ante el rival que recibe este miércoles y contra el que espera darle la vuelta a su situación -6 de los últimos 54 puntos-. Ahora, Manolo González tendrá las bajas por sanción de Fernando Calero y Tyrhys Dolan. Enfrente, el Athletic con el peor dato de derrotas (17) en Liga en una temporada de su historia, solo el Oviedo ha perdido más encuentro (18).

La irregularidad ha sido la tónica dominante en el equipo vasco, que solo suma cuatro triunfos a domicilio -el último en su reciente visita a Mendizorrotza (2-4)-, pero que ha perdido 6 de sus últimos 9 encuentros en Liga. De hecho, cayeron en casa (0-1) frente al Valencia, para seguir con 44 puntos, los mismos que el Getafe CF, los dos equipos mejor colocados para la plaza de Conference League. Ernesto Valverde, que afronta sus últimos tres partidos, no podrá contar previsiblemente con los lesionados Aymeric Laporte, Nico Williams y Oihan Sancet.

También a las 19.00, el Sevilla busca exprimir su racha victoriosa, con dos triunfos consecutivos ante la Real Sociedad (1-0) y el Espanyol (2-1). Ante los catalanes sacaron su orgullo y remontaron en los últimos 10 minutos, para sumar 6/6 ante sus aficionados, por lo que el reto será trasladar esto lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán, algo que no se le da demasiado bien recientemente --solo 1 victoria en las últimas 13 salidas, con cuatro derrotas seguidas--.

Los hispalenses coquetearon, y enserio, con el descenso, pero ahora parecen coger aire con 40 puntos, 3 por encima del peligro, aunque les queda trabajo por hacer. Luis García Plaza no podrá contar con los lesionados Isaac Romero, Marcao y Manu Bueno. La misión ahora es un poco menos imposible, con un Villarreal sin 'nada' en juego, ya que tiene el 'top 4' asegurado.

Los pupilos de García Plaza visitan a un Villarreal con los deberes hechos. Los castellonenses ya tienen garantizada la plaza para la próxima edición de la Liga de Campeones y ahora quieren amarrar la tercera posición muy encaminada con seis puntos de ventaja sobre el irregular Atlético de Madrid. Además, el 'Submarino Amarillo' tan solo han perdido dos encuentros al calor de su gente, por lo que no querrán defraudar a una afición ilusionada.

Para cerrar la jornada de miércoles a las 21.30 horas, el Coliseum acoge un partido con dos conjuntos que viven objetivos muy distintos en esta recta final de Liga. El Getafe defiende la séptima plaza que le permitiría ir la temporada que viene a la Conference League, pero la ventaja es mínima con sus perseguidores. Una diferencia que se ha visto reducida en las últimas tres jornadas en las que los getafenses no han ganado.

Con ese reto, el de volver a la senda de la victoria, encaran esta nueva cita liguera los de José Bordalás para continuar soñando con la clasificación europea. Por su parte, el Mallorca viaja al sur de la Comunidad de Madrid urgido de sumar puntos para no ver peligrar la categoría y certificar su salvación.

El equipo de Martín Demichelis se encuentra dos puntos por encima del Deportivo Alavés, pero afrontan el enfrentamiento tras lograr un meritorio empate ante el Villarreal (1-1). Una victoria en Getafe dejaría prácticamente atada la salvación del conjunto bermellón.

--PROGRAMA DEL MIÉRCOLES EN LA JORNADA 36 DE LALIGA EA SPORTS.

Espanyol - Athletic Club. Busquets Ferrer (C. Balear) 19.00 horas.

Villarreal - Sevilla. Hernández Maeso (C. Extremeño) 19.00.

Alavés - Barcelona. Sánchez Martínez (C. Murciano) 21.30.

Getafe - Mallorca. Martínez Munuera (C. Valenciano) 21.30.