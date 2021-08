Coudet: "Tuvimos al campeón contra las cuerdas"

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta, Eduardo Coudet, se quedó con una "buena imagen" de su equipo pese a la derrota (1-2) este domingo ante el Atlético de Madrid, ya que tuvieron "al campeón contra las cuerdas" y hubiera sido más justo sacar algo.

"La imagen terminó siendo buena en la segunda mitad. El primer tiempo tuvimos el balón pero no generamos situaciones. Las que tuvo convirtió el Atlético y nosotros no pudimos meter alguna que tuvimos. Lo más justo hubiese sido un empate, pero los merecimientos no existen, hay que hacer goles. Nos tocó perder contra un rival muy duro con jugadores de mucha jerarquía", dijo.

El preparador de los gallegos, que lamentó la expulsión que acarrea para los dos primeros partidos de LaLiga Santander, explicó que ya estaba bajando a vestuarios cuando se lió la trifulca final sobre el césped por lo que no vio nada. "Me quedo con una buena imagen y mal sabor de boca por irnos con las manos vacías, tuvimos al campeón contra las cuerdas", afirmó.

Por otro lado, Coudet insistió en que todos en el club saben que hace falta fichar un delantero y confía en tenerlo antes del cierre del mercado. "Estamos de acuerdo que si acostumbramos a jugar con dos delanteros y tenemos dos es difícil tener un recambio. No hay discusión sobre que nos falta rearmarnos, pero como a todos los equipos", terminó.