Courtois aplaca el debate de la portería con título y papel clave

Publicado 13/01/2020 13:42:33 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portero belga Thibaut Courtois fue uno de los jugadores más destacados del Real Madrid en la final de la Supercopa de España de este domingo en el King Abdullah de Yeda (Arabia Saudí) y con su actuación clave para haber dejado atrás definitivamente el debate sobre su rendimiento de hace tres meses y medio.

"Nuestro jugador en ningún momento ha sido diagnosticado de un supuesto cuadro de ansiedad y por tanto, esas informaciones son absolutamente falsas". Así rezaba el comunicado del Real Madrid del pasado 4 de octubre, tratando de zanjar las noticias sobre problemas no relacionados con los físicos para el guardameta, que no ofrecía el nivel esperado desde su fichaje en el verano de 2018.

Courtois venía de ser pitado días antes por su afición tras una primera parte nefasta del equipo ante el modesto Brujas belga en la Champions y que se había saldado con una desventaja de 0-2. El de Bree no salió tras el descanso dejando su lugar a Alphonse Areola y toda clase de rumores saltaron, aunque oficialmente fue una gastroenteritis lo que le impidió hacerlo.

"Injusto o no, es lo que hay y él lo sabe. Es fuerte. Sabe que la primera parte es fallo de todos. Lo importante es como se sienta él, pero no es el único responsable de los primeros 45 minutos", advertía Zidane sobre el enfado del público con el jugador, que no conseguía hacer olvidar a Keylor Navas, mientras que al mismo tiempo emergían continuas comparaciones con el papel que jugaban Marc-André ter Stegen y Jan Oblak en el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Sin embargo, tras recuperarse de ese percance físico, Courtois consiguió ir encontrando su mejor nivel, al igual que el resto de compañeros, lo que también le ha ayudado. Encajó el gol de la última derrota del 13 veces campeón de Europa en Son Moix, pero desde ese día ha sido protagonista principalmente por sus intervenciones y dejando atrás las dudas.

El internacional llegó a Arabia Saudí con sólo cuatro goles encajados y fue en la final ante el Atlético donde mostró su actual alto nivel de confianza con acciones claves como la parada ante Álvaro Morata en la segunda parte, las rápidas reacciones para desviar la falta de Thomas Partey y para enviar a corner un peligroso balón desviado por Mendy, u otra acción ante Ángel Correa. En la tanda de penaltis, dejó una gran mano para detener el segundo lanzamiento de Thomas Partey y aumentar la renta de su equipo.

De este modo, en su primera final como madridista, hizo buenas sus palabras de finales de noviembre. "Lo único que puedo hacer es dar todo para intentar estar en el corazón de los madridistas. Eso se gana en el campo con tus actuaciones, ganando partidos y títulos, no con palabras", recalcó entonces un Courtois que, de momento, aplaca el debate sobre una portería siempre mirada con lupa y que deberá jugar un papel clave en el ya tramo decisivo de la temporada.