Courtois desmiente haber dejado la concentración con Bélgica por la capitanía

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, no jugará este martes con su selección el partido ante Estonia, correspondiente a la fase de clasificación de la Eurocopa de 2024, según confirmó este lunes su federación, aunque el guardameta aseguró que se debía a molestias en la rodilla y no por estar enfadado por no haber sido capitán en el último encuentro como aseguró su seleccionador Domenico Tedesco.

La Federación Belga de Fútbol indicó que el guardameta madridista no viajará con el equipo a Tallin, pero no reveló el motivo. Según los medios de comunicación, Courtois se habría molestado por no haber portado el brazalete de capitán en el empate (1-1) contra Austria del fin de semana en ausencia de Kevin De Bruyne, honor que fue para el delantero Romelu Lukaku.

Estas informaciones indicaron igualmente que el portero del Real Madrid, que se convertía en centenario con los 'Diablos Rojos', debía ser el capitán contra Estonia, pero que no se presentó a la reunión del equipo previa al partido. Bélgica marcha segunda del Grupo F, a tres puntos de Austria y debe no fallar en Tallin para no complicarse su futuro.

El seleccionador belga, Domenico Tedesco, aclaró este lunes que habían decidido que Lukaku fuese el capitán contra Austria y Courtois contra Estonia. "A todos les pareció bien, pero después del partido él quiso de repente hablar conmigo y dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y ofendido", afirmó en rueda de prensa, confesando estar "impactado" por lo sucedido.

"Esta tarde me ha sorprendido escuchar la rueda de prensa del entrenador en la que ha hecho un recuento parcial y subjetivo de una conversación privada que tuvimos tras el partido contra Austria. Quiero dejar claro que no es la primera ni la última vez que hablo con un entrenador sobre temas relacionados con un vestuario, pero sí es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente", replicó Courtois en un comunicado en sus redes sociales.

El de Bree se mostró "profundamente decepcionado" e insistió en que lo dicho por Domenico Tedesco "no se ajustan a la realidad". "En esa conversación le pedí, no en beneficio directo, que explicara y tomara decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han perjudicado buscando siempre el beneficio general", puntualizó.

"Ser o no ser capitán de la selección no es un capricho ni una decisión al azar, debe ser su decisión y eso es lo que traté de transmitirle. Lamentablemente no logré mi propósito", añadió Courtois, que subrayó que, "en ningún caso", exigió "nada" al seleccionador y que había hablado con Lukaku, con el que guarda una gran amistad, "para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación".

El madridista también dejó claro que, al contrario de lo que se había dicho, no tuvo "ninguna discusión sobre ningún tema similar con ningún compañero de equipo". "El domingo me hicieron un chequeo por un problema en la rodilla derecha. El cuerpo médico de mi club y la selección estuvieron en contacto y revisaron todo el material correspondiente para tomar la decisión de abandonar el campo de entrenamiento", sentenció.