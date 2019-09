Cristiano: "Quitando a João Félix, cualquiera vale hoy 100 millones sin haber demostrado nada"

Actualizado 21/08/2019 13:10:57 CET

João Félix celebra uno de sus goles en el amistoso del Atleti ante la Juventus - ÁNGEL GUTIÉRREZ

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, aseguró que el mercado actual en el mundo del fútbol ha cambiado mucho a nivel económico y que ahora, salvo el caso de su joven compatriota João Félix, fichado por el Atlético de Madrid por 120 millones, "cualquier jugador vale 100 sin haber demostrado nada".

"Dejando a un lado el caso de João Félix, hoy cualquier jugador vale 100 millones y sin haber demostrado nada. Hay más dinero en el fútbol y un portero o un central valen muchos millones, pero así es el mercado y tenemos que respetarlo", recalcó Cristiano Ronaldo en una entrevista a la televisión portuguesa 'TVI'.

En este sentido, el de Madeira, por el que el Real Madrid pagó casi 100 millones en 2009, desconoce cuál sería su cotización en la actualidad. "Es difícil de calcular. Ahora se apuesta mucho por el potencial del jugador porque la industria del fútbol ha cambiado mucho. Si un portero vale 75 millones, un jugador que está en su apogeo y ha hecho lo que yo en los últimos años vale entre tres y cuatro veces más", advirtió.

El internacional dejó claro también que su óptima situación financiera le hace optar por destinos futbolísticos más allá de lo que pueda cobrar. "Necesito proyectos que me atraigan y el de la Juventus me atrajo. Era otro reto porque gané en Inglaterra y España y ahora vuelvo a ganar en Italia y vuelvo a ganar. Nadie había hecho eso y Cristiano lo hizo", aseveró, remarcando que no tiene pensado cuando se retirará. "Puede que sea el próximo año o cuando tenga 40 años", apuntó.