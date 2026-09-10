El CSD inadmite el recurso del Rayo Vallecano contra el aplazamiento del partido ante el Alavés

Youssef Enriquez ante Jorge de Frutos en el Rayo Vallecano-Deportivo Alavés de LaLiga EA Sports 26-27 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha inadmitido el recurso de alzada presentado por el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, contra la decisión de LaLiga de no aplazar el encuentro frente al Deportivo Alavés del pasado 20 de agosto, según indica el portal 'Iusport'.

El club franjirrojo solicitó la intervención urgente del organismo después de que la patronal rechazara suspender el partido y le obligase a jugar en el Estadio Ontime Butarque de la localidad madrileña de Leganés. Según 'Iusport', el equipo madrileño defendía que concurría una situación "de fuerza mayor" y reclamaba un trato equivalente al aplicado en el precedente entre el RC Celta y el CA Osasuna, que sí fue aplazado por la enfermedad que sufría el césped de Balaídos.

En una alegación posterior, el Rayo manifestó su disposición a asumir los gastos razonables de viaje y alojamiento en los que hubiera incurrido el Deportivo Alavés si finalmente se autorizaba el aplazamiento, mientra que LaLiga pidió la inadmisión del recurso al considerar que la negativa a aplazar el encuentro constituía una decisión de organización de la competición de naturaleza jurídico-privada y que la Ley del Deporte no daba esa facultad al CSD.

El organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes compartió ese criterio, según indicó el portal jurídico, y aunque calificó el escrito del Rayo como un recurso de alzada, concluyó que los aplazamientos singulares de partidos "forman parte de la logística y organización concreta de la competición", motivo por el que no los considera incluidos "entre las funciones públicas administrativas delegadas que pueden ser revisadas por la Administración". El CSD señala que este tipo de controversias debe plantearse, en su caso, ante la jurisdicción civil.