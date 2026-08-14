El CTA usará IA en 'Tiempo de Revisión' para obtener las mejores jugadas

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MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) renovará de cara a la temporada 2026/27 su proyecto audiovisual 'Tiempo de Revisión', nacido la pasada campaña para analizar las acciones arbitrales más relevantes de cada jornada con un carácter didáctico y formativo.

La principal novedad será la selección de las jugadas, que correrá a cargo de LaLiga mediante un sistema de inteligencia artificial que identificará las acciones más relevantes de cada jornada. A partir de esa selección, el CTA realizará el correspondiente análisis técnico, incorporando un procedimiento que, según la RFEF, aporta "objetividad, trazabilidad y transparencia" al proceso de elaboración del espacio.

De forma excepcional, el CTA podrá incorporar alguna acción adicional que considere de especial interés didáctico o formativo y que no haya sido seleccionada por el sistema de inteligencia artificial. Esta posibilidad no implicará la exclusión de ninguna de las jugadas previamente seleccionadas por LaLiga.

El proyecto también estrenará un formato "más visual, dinámico y atractivo", con nuevos grafismos y recursos audiovisuales para acompañar las explicaciones técnicas y facilitar una comunicación más directa y ágil de las decisiones arbitrales.

La primera entrega de la nueva etapa de 'Tiempo de Revisión' se emitirá durante la semana posterior a la disputa de la segunda jornada de Liga. El CTA ha optado por esperar a la conclusión de los dos primeros fines de semana de competición debido a que varios encuentros de la primera jornada se disputarán de forma espaciada y fuera del fin de semana habitual.

La iniciativa mantendrá su objetivo de acercar el arbitraje a clubes, jugadores, entrenadores y aficionados y favorecer la comprensión de las Reglas de Juego y de las decisiones arbitrales.