'Cucho' Hernández, baja por una lesión en el sóleo proximal izquierdo

Archivo - El delantero colombiano Cucho Hernández disputando un partido de LaLiga EA Sports con el Real Betis. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández sufre una lesión muscular en su sóleo proximal izquierdo, tras ser sustituido en el partido de este sábado en LaLiga EA Sports ante el FC Barcelona, según informó en un comunicado este lunes el Real Betis.

"El jugador del Real Betis, Cucho Hernández, sufrió una lesión muscular en el transcurso del encuentro del sábado frente al FC Barcelona. Las pruebas a las que se ha sometido esta mañana confirman que sufre un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo", expresó la entidad.

Así, Hernández podría estar de baja entre una semana y cuatro meses, dependiendo de la gravedad de la lesión, por lo que podría no volver a jugar hasta después del parón internacional en noviembre. Respecto a lo inmediato, se perderá el encuentro de este miércoles de Liga de Campeones contra el Feyenoord neerlandés, así como el del domingo de Liga ante el RC Celta. "Su reincorporación al grupo dependerá de su evolución", concluyó el comunicado.