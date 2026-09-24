Cucurella: "En el Real Madrid todos estamos en el mismo barco y vemos que hay cosas que mejorar"

Marc Cucurella, en un calentamiento con el Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Marc Cucurella ha asegurado que él y "todos" sus compañeros del Real Madrid están "en el mismo barco" porque ven "que hay cosas que mejorar" tras un inicio de curso con altibajos, sobre todo tras perder un derbi contra el Atlético donde los "errores externos", aludiendo al arbitraje, "a este nivel" de élite "condicionan mucho".

"No me gusta decir que perdimos por el árbitro porque, si hubiésemos marcado cuatro goles, pues seguramente hubiésemos ganado y hubiese dado igual lo que hubiese hecho el árbitro. Pero creo que sí que en un partido de este nivel sí que influenció bastante", declaró Cucurella en una entrevista con Manu Carreño en 'El Larguero' de la Cadena SER.

"Ya se vio, el partido estaba muy igualado hasta que tuvimos nosotros el penalti y la roja, ahí se descompensó. Creo que si, por ejemplo, en alguna de las acciones hubiese sacado roja para ellos, nos hubiese... No te garantiza la victoria, pero a día de hoy con el nivel que hay, el fútbol y tal, creo que con un menos se nota mucho", elucubró el lateral.

"Tú preparas toda la semana ese partido, hicimos cosas muy bien y por errores externos que no dependen del equipo... También entiendo que el árbitro es un ser humano y se puede equivocar, pero está claro que a partidos de este nivel condicionan mucho. Y mira, esta vez nos tocó cruz. Esperemos que de aquí en adelante pues tengamos quizás un poco más de suerte y las decisiones vayan a nuestro favor", deseó Cucurella.

Además, habló de su entrenador, José Mourinho. "Me ha sorprendido porque lo conocía de verlo en la tele y todo, pero es muy buena gente y muy cercano. De momento, siempre está de buen humor, eso es importante. Bien, con ganas de seguir con él y ojalá pues podamos tener una etapa exitosa", indicó sobre los "estilos diferentes" en su trayectoria.

"A nosotros en el Madrid, sobre todo por las características de nuestros jugadores, nos gusta correr mucho, nos gusta hacer ataques muy rápidos y es verdad que muchas veces nos toca correr más. Pero yo creo que no hemos acabado antes del parón de selecciones de la mejor manera. Empezamos bien, pero poco a poco creo que todo es un proceso. Está claro que a todos nos gustaría ganar todos los partidos de goleada, pero lo importante es que somos una buena piña", describió el vestuario blanco.

"Donde se deciden las cosas suele ser en los meses finales y creo que, si conseguimos encontrar un buen balance, conseguimos crear un buen grupo y una buena piña, el talento lo tenemos y tenemos que llegar con buenas sensaciones al final. Si la temporada acaba como todos esperamos, nadie se va a acordar de este principio de si estamos jugando mejor o peor, si nos desconectamos o si hemos perdido dos partidos", ahondó.

"Los otros equipos también juegan, los otros equipos también tienen sus tácticas y estamos acabando de ajustarlo. Prácticamente no hemos tenido partidos de entreno, hemos ido directamente a la competición, él seguramente conectar conmigo también es diferente que con los otros compañeros o laterales que ha tenido", se refirió a Vinícius Jr.

"Eso es un proceso y entiendo que tiene que ir poco a poco. También jugamos muchos partidos, es difícil entrenarlo y trabajarlo. Pero por lo menos en lo que lo veo y cómo se está esforzando, me está gustando mucho porque quizás no es su virtud o lo que más desempeña, pero veo que está trabajando para el equipo, que intenta poner de su parte y eso es un buen un buen principio", agregó sobre el criticado delantero brasileño.

"Los defensas nos tenemos que adaptar un poco a ellos, a su estilo, y yo me imagino que poco a poco pues ellos también se tendrán que adaptar a nuestro estilo, a saber pues que quizás hay momentos del partido que tenemos que tener posesiones más largas, controlar más el partido porque así también dejas tiempo a que a que todo el equipo se meta en campo contrario. Si pierdes, pues estamos más cerquita y son cosas que en este verano casi no hemos tenido pretemporada", reiteró su explicación.

"Yo creo que corremos mucho. Pero no sé, los datos están ahí. También se habla de estos datos porque ahora hemos perdido el derbi y perdimos contra el Betis. Pero creo que, si hubiésemos ganado todos los partidos, nadie hablaría de que corremos poco, dirían 'corren muy poco pero son muy efectivos' o algún titular así. Habrá que mejorarlo, habrá que ganar los partidos y no se hablará de eso", reflexionó el lateral izquierdo.

"Todos estamos en el mismo barco, en el sentido de que todos vemos que hay cosas que mejorar, todos vemos que muchas veces nos quedamos partidos, todo el mundo vemos que a veces atacamos demasiado rápido y no damos pausa. Pero al final pues es difícil porque todo el mundo lo hace con la buena intención", descargó de responsabilidad a sus compañeros.

"Tenemos que intentar empezar a trabajar juntos, en el sentido de saber en qué momento ir rápido, saber en qué momento tener más posesión y descansar con el balón. Con el míster ya estamos trabajando en ello, hacemos sesiones de vídeo y es pronto aún. Está claro que todo el mundo nos gustaría estar dando recitales, ganar todos los partidos de paliza con porterías a cero, pero esto es largo. La Liga son 38 jornadas, es verdad que ya no tenemos mucho margen de error, pero creo que estamos yendo bien, que lo importante es que veo al equipo muy conectado", dijo.

Mientras, vislumbró "buenos partidos" con la selección española en la Nations League. "Eso también ayuda, te motiva jugar en Inglaterra, en Wembley. Creo que es un gran escenario para volver a probarnos, para volver a demostrar nuestro nivel y con muchas ganas de seguir ganando y de seguir compitiendo", añadió, a las órdenes de Luis de la Fuente.

"Es una de las partes mejores que tenemos o de lo que te motiva a seguir, sobre todo que el grupo es muy joven. Al final, pues, tenemos un poco de todo. Pero ves cómo en la base ya hay jugadores muy jóvenes que aún les queda llegar quizás a su máximo nivel. Y eso te motiva, saber que estar aquí es un honor y que hay que darlo todo para no salir de esta rueda, de este círculo, porque seguramente, y ojalá, la selección puede seguir teniendo mucho éxito", zanjó Cucurella en su entrevista.