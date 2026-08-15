'Cuti' Romero firma con el Atlético de Madrid hasta 2031 - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El defensa argentino Cristian Gabriel 'Cuti' Romero jugará en el Atlético de Madrid las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, después de que el club madrileño haya llegado a un acuerdo con el Tottenham Hotspur para su traspaso.

El central diestro, de 28 años y recientemente finalista del Mundial 2026 con Argentina, abandona 'Spurs' tras cinco campañas en la Premier League en los que consiguió alzar la Liga Europa de 2025. De esta manera, se convierte en el cuarto fichaje de Diego Pablo Simeone este verano, tras los del surcoreano Kang-In Lee, el danés Morten Hjulmand y Alejandro Grimaldo.

Romero inició su carrera profesional en Club Atlético Belgrano, con cuyo primer equipo debutó en agosto de 2016. Allí permaneció dos temporadas, antes de dar el salto a Europa con el Genoa italiano. En verano de 2019 fichó por la Juventus, aunque enlazó varias cesiones, primero al propio Genoa (2019-20), después a la Atalanta (2020-21) y finalmente al Tottenham (2021-22).

Sus buenas prestaciones con el conjunto inglés motivaron su traspaso a Londres a la conclusión de su cesión. En total, jugó cinco cursos en los 'Spurs', en los que disputó 156 partidos, marcó 13 goles, dio 7 asistencias y conquistó la Liga Europa 2024-25, un torneo en el que fue elegido mejor futbolista tanto de la competición como de la final.

Con la selección argentina, se enfundó la camiseta en 58 ocasiones desde su debut en 2021. Con ella logró la 'Finalissima' y el Mundial de 2022 y las Copas América de 2021 y de 2024, y fue finalista en el Mundial 2026 ante España.