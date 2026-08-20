Cuti Romero: "Quiero dejar mi nombre grabado en la historia del club"

1111691.1.260.149.20260820141105 El central argentino Cristian 'Cuti' Romero durante su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid. - DENNIS AGYEMAN

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El central argentino del Atlético de Madrid, Cristian 'Cuti' Romero, ha apuntado este jueves que quiere dejar su nombre "grabado en la historia del club" y que la única forma de hacerlo es "ganando", además ha expresado que Diego Pablo Simeone le ha pedido que sea "un líder" para el equipo.

"La afición es impresionante y tengo ganas de estar compitiendo con mis compañeros. Espero estar a la altura obviamente y devolver toda esa confianza que invirtió el club en mí. Vengo con la mentalidad que siempre voy a cada club. Quiero dejar mi nombre grabado en la historia del club y la única manera de hacerlo es ganando", afirmó el central argentino en su presentación como jugador rojiblanco.

Romero definió su fichaje por el Atlético de Madrid como "un cambio en su vida" y "la oportunidad" de ir a un gran club. "Vengo hablando con el Cholo (Simeone) desde hace tiempo, y por fin se ha dado. Trataré de hacerlo lo mejor posible. Era un reto que me quedaba en la carrera. Dije que quería jugar en las tres ligas más importantes de Europa y estoy a un paso de cumplirlo", explicó.

"Simeone me ha pedido que haga lo que vengo haciendo en los anteriores clubes, que sea un líder dentro del campo, que ayude a mis compañeros, sobre todo a los más jóvenes, y sobre todo que me sienta parte de esta familia. Son un excelente grupo y es fácil entrar y sentirse en confianza desde el primer día", confesó el central argentino sobre sus primeras charlas con su nuevo entrenador.

En cuanto a su ambición, el ex del Tottenham señaló que siempre compite para "ganar". "Se ha armado un grupo fantástico y un equipo con muy buenos jugadores. Tenemos que ir paso a paso, pero con la mentalidad de conseguir algo. El capitán habló ayer y transmitió ese mensaje desde el primer día. Hay que tratar cada partido como una final y ojalá a final de temporada levantemos algún trofeo", añadió.

Preguntado por su compatriota Julián Álvarez, dijo que lo ve "muy bien". "Llegué hace 5 o 6 días, pero lo veo como siempre. Es un chico que tiene ganas de seguir haciendo goles y divirtiendo a la gente. Lo veo muy metido, y eso me pone muy contento", zanjó.

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, destacó que Romero es un futbolista que "derrocha coraje y corazón" y que es "capaz de contagiar a sus compañeros". "Es un hombre de equipo y estoy convencido de que su sacrificio y su buen hacer en el centro de nuestra defensa nos va a ayudar a que el equipo sea mejor", concluyó.