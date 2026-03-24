David Aganzo y el calendario: "Tenemos que tomar decisiones conjuntas para que el fútbol mejore"

Archivo - El presidente de AFE, David Aganzo, en declataciones a los medios de comunicación. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Fútbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, señaló este jueves que el fútbol necesita "un calendario más reducido" para que "el deporte mejore" y defendió que que los equipos tengan 72 horas de descanso entre partidos es "sentido común" para que los jugadores tengan una buena recuperación.

"El descanso es muy necesario, a final de temporada los chicos tienen que estar en un nivel alto de estado físico. Necesitamos un calendario mucho más reducido, hablamos de cantidad o de calidad, tendremos que decidir. Tenemos que sentarnos todos y tenemos que tomar decisiones conjuntas para que el deporte mejore", comentó a los medios tras el coloquio con Vicente del Bosque organizado por Clínica CEMTRO y la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD).

Así, Aganzo espera que se pueda llegar a una solución para cumplir las 72 horas de descanso entre partidos estipuladas en el convenio, porque "es un tema de sentido común". "Es importantísimo el descanso del jugador. Y las 72 horas es un margen para que el descanso sea real, esos tres días hacen que el cuerpo pueda estar en condiciones óptimas para poder volver a competir", dijo.

"La recuperación es importante ya que si tú juegas en cualquier parte de Europa, que siempre se ha hablado de Champions, pero hay gente que juega la Conference o la Europa League, al final lo que hace es que no tienen descanso y vuelven a las 5-6 de la mañana. Entonces si el partido se acabase simplemente a las 20-21, tú a la 1-1.30 estás en tu casa y el descanso no es el mismo", agregó.

Aganzo también abordó la situación de la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. "Yo creo que es un problema de gestión, porque los jugadores que están jugando en esas instalaciones, hay muchísimos problemas de lesiones, las condiciones del terreno no son las necesarias, la preparación de un buen gimnasio, tener un césped en condiciones... ", denunció.

Como ya ocurrió con el césped del Estadio de Vallecas, por el cual incluso los jugadores del primer equipo emitieron un comunicado conjunto. "Entendemos que las condiciones no eran las adecuadas. Creo que ha cambiado bastante el césped. Yo creo que el sentido común tiene que predominar en el mundo del deporte. Y, desgraciadamente, ahora las instituciones están mirando solamente por su bien. Hay que gestionar que puedan invertir dinero para que esas condiciones sean mejores", zanjó.