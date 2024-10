David Raya: "Estoy aquí para ponerle la vida difícil al míster"

"El trabajo de De la Fuente ha sido impecable, merece su recompensa"

CÓRDOBA, 14 Oct. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Manu Polo) -

El internacional español David Raya ha asegurado que tratará de "ponerle la vida difícil" a Luis de la Fuente en el debate sobre la portería, además de considerar que está "en muy buen momento", y ha resaltado el trabajo "impecable" del seleccionador español, que "merece su recompensa" en forma de renovación.

"No sé si habrá debate o no (en la portería). Yo ahora mismo estoy aquí para ayudar al equipo a ganar partidos y a ponerle la vida difícil al míster. Ahora lo más importante es el partido de mañana y hay que sacar los tres puntos", señaló en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Naciones ante Serbia de este martes en Córdoba.

En este sentido, tratará de aprovechar la oportunidad. "Es la primera vez que juego tantos partidos seguidos. Llevo ocho internacionalidades y una vez que coges el ritmo te encuentras mucho mejor contigo mismo, con el equipo. Esa convivencia en el campo se hace mucho más amena. Yo creo que tanto el equipo como yo estamos en muy buen momento y estamos ayudando a la selección a poder ganar partidos y a tirar hacia delante", subrayó.

Todo guiándose por la 'ley de la atracción'. "Es algo que he interiorizado desde hace muchos años. Debe pensar positivamente en las cosas que quiero que pasen y que quiero hacer. Creo que está reflejado en el trabajo, ya no es solo un pensamiento, sino que es un esfuerzo día a día de trabajo diario para poder conseguir lo que te propones", manifestó.

En otro orden de cosas, el guardameta barcelonés analizó cómo ha evolucionado desde su marcha a Inglaterra. "Conservo la ilusión de jugar a fútbol y hacer lo que más me gusta a diario. Creo que eso es algo que no se tiene que perder nunca, estés en la etapa que es en tu carrera. Tengo incluso más ilusión ahora que cuando tenía 16 años", expresó.

Además, habló de la preferencia actual por los porteros con buen juego con los pies. "Es un atributo que día tras día, año tras año, va evolucionando muchísimo. Creo que el fútbol va evolucionando y se necesita que el portero tenga otras cualidades distintas a hace 20 años. Creo que ahí está la mentalidad de poder adaptarte y de poder mejorar. En ese sentido, es una faceta del portero que es importante, pero no creo que sea primordial para estar en un gran equipo", opinó.

Sobre la renovación de Luis de la Fuente, el guardameta del Arsenal recordó que no es su "trabajo" decidir cuándo debe firmarse, alabó su trabajo. "El trabajo que ha hecho el míster desde que llegó es impecable. Ganamos la Liga de Naciones y la Eurocopa, y creo que el trabajo merece su recompensa. Eso ya no es cosa mía, pero todos estamos muy contentos con el míster", afirmó.

También aseguró que a Lamine Yamal "no hay que compararlo con nadie". "Es un chaval de 17 años que sabemos que está tocado por una varita. Es un genio en lo que hace, con 17 años, incluso con 16 cuando llegó, y es un jugadorazo. Creo que todo el mundo lo sabe, ve que tiene algo especial. Entiendo que hagáis las comparaciones, pero yo creo que tendríamos que dejarlas aparte y dejarlo disfrutar del fútbol, que es muy joven, y que se asiente poco a poco. Ahora está en lo más alto, pero van a llegar momentos difíciles como a todos nos llegan, y ahí es donde hay que estar apoyando a los jugadores", indicó.

"Sé lo que le ha pasado a Lamine, que el cuerpo técnico ha decidido que era mejor que se fuera a recuperar a Barcelona, ya que tenía unas molestias. Yo creo que es lo más sensato. Si no estás aquí al 100% y no puedes dar tu 100%, que es lo que nos pide el míster siempre... Es la decisión que han tomado el míster y el cuerpo técnico. Lamine tenía la sobrecarga, estaba tocado y no estaba al 100%", añadió sobre la lesión del delantero azulgrana.

Sobre las lesiones en 'La Roja', calificó la situación como "una pena", pero insistió en que Luis de la Fuente tiene "la suerte de poder contar con un grupo que es fantástico". "No somos una selección, somos un equipo, y dentro del equipo somos una familia que se lleva muy bien, e intentamos solucionar todo lo mejor posible. Ojalá eso no hubiese pasado a nuestros compañeros y a ningún jugador, pero las lesiones son parte del fútbol. El seleccionador tiene mucha suerte de poder contar con tan buenos jugadores como tiene España", afirmó.

Por otra parte, Raya cree que el calendario también está favoreciendo que se produzcan lesiones graves. "Hace un mes ya hablé sobre el tema. Creo que tenemos un calendario muy apretado, como hemos dicho la mayoría de jugadores. Es la situación en la que estamos. Ahora intentaremos que se arregle de alguna manera, pero ahora mismo el calendario es el que hay y hay que estar ahí para dar el 100%. Para eso jugamos al fútbol", señaló.

Por último, advirtió del peligro de Serbia. "Sabemos lo que pasó, por ejemplo, allí en Serbia, que empatamos 0-0. Sabemos que es un partido muy complicado, nos lo va a poder muy difícil. Va a ser un partido físico y hay que estar muy alerta en el balón parado, ya que eso te puede cambiar la dirección de un partido hacia un lado o hacia otro", finalizó.