Deco: "No han querido vender a Julián, la realidad es esta"

El director deportivo del FC Barcelona, Deco - GERMAN PARGA - FC BARCELONA

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, aseguró este jueves que el club hizo una oferta por el delantero argentino Julián Álvarez pero que el Atlético de Madrid "no ha querido vender al jugador", al tiempo que negó cualquier actuación irregular por parte de la entidad en una operación que finalmente no llegó a buen puerto, y destacó el buen momento del equipo de Hansi Flick, el rendimiento de Raphinha y su apuesta por Lamine Yamal como favorito al Balón de Oro.

"Nosotros hemos intentado fichar a un jugador y no ha salido. Nada más. Pero no hemos hecho nada malo", afirmó Deco en una entrevista en 'El Món a RAC1', en la que también negó que el Barça pidiera a Julián Álvarez que forzara su salida del Atlético. "Hemos hecho las cosas bien. Hicimos una oferta, no hubo contestación. Luego ya todo se ha hablado en la prensa. No han querido vender al jugador, ya está. La realidad es esta. Nosotros no le dijimos nunca que dijera que quería irse del Atlético", explicó.

También rechazó las acusaciones procedentes del club rojiblanco y aseguró desconocer los acuerdos que pudiera tener el delantero con su actual entidad. "No puedo decir mucho más. Hicimos una oferta. No puedo saber los pactos", señaló Deco.

En este sentido, precisó que la propuesta por Julián Álvarez contemplaba el pago de la operación "en tres temporadas, no seis", en referencia a las informaciones que apuntaban a una fórmula de pago más prolongada, y negó tener ningún problema con el exdirector deportivo azulgrana Mateu Alemany. "No tengo ningún problema con Mateu Alemany, nunca le he hecho nada. Compartimos un tiempo en el Barça y sin problemas", afirmó.

Deco defendió además el trabajo realizado por el club durante el mercado de fichajes y explicó que el reducido grupo encargado de las operaciones permitió mantener la estrategia sin filtraciones. "Tenemos un grupo de trabajo cerrado. Si fuera por la prensa ficharíamos a 50, y es normal, lo entiendo. Pero cuanto más ruido, todo se complica. Después hay gente que nos utiliza", apuntó.

"El Barça es muy fuerte y hay mucho movimiento a su alrededor. Nos hemos cerrado en nuestra idea. En el día a día, estamos Bojan, yo, el entrenador y, por supuesto, el presidente. Teníamos una idea clara de lo que buscaríamos y del equipo que teníamos a final de la temporada pasada. Las filtraciones no ayudan para cerrar fichajes", añadió.

Entre las incorporaciones, explicó que Anthony Gordon fue una apuesta consensuada después de analizar "muchos extremos" y ante las dificultades para fichar en la Premier League. "El año pasado nos costó sin Raphinha. Pareció que la energía del equipo bajaba. Analizamos muchos extremos, pero fichar en la Premier es muy difícil. A Flick le encajó el perfil y luego empezamos a trabajar la operación. Anthony ayudó y apretó porque tenía ilusión por venir. Pagamos su valor de mercado", detalló.

En cambio, Deco explicó que Bernardo Silva no respondía a la posición que buscaba el Barça pese a que considera que el portugués es un futbolista de máximo nivel. "No era la posición que buscábamos. A mí me encanta, además es portugués. Nos llegó que quería venir, y con su nivel, estaba claro que venía a sumar. Pero hay otros parámetros y no nos podíamos pasar. No solo por un tema de dinero, también por un tema de jugar. Tenía unas pretensiones distintas a las que le podíamos ofrecer", indicó.

Sobre Rodri, reconoció que el Barça no se había planteado su incorporación meses atrás porque entendía que el centrocampista no abandonaría el Manchester City. "Hace unos meses no nos lo hubiéramos planteado porque pensábamos que no saldría del City. Estaba convencido de que lo querían renovar", explicó Deco, que contactó con el director deportivo del conjunto inglés, Hugo Viana, cuando surgieron las primeras informaciones sobre una posible salida.

Deco consideró que la plantilla no necesita necesariamente un delantero centro de referencia tras la salida de Robert Lewandowski. "Robert era el mejor de todos. Hay pocos jugadores como él", aseguró, antes de poner como ejemplo al Paris Saint-Germain. "Mira el PSG, que no tiene un '9' de verdad. Un 9 clásico condiciona tu forma de jugar. Muchos jugadores de la plantilla se pueden adaptar a jugar como quiere Flick", explicó.

"No creo que al equipo le falte un goleador. Raphinha lo está haciendo muy bien y Gabriel es lo más parecido a este nueve clásico. Y tenemos a Hamza, un perfil de 9 con futuro", añadió.

Precisamente, destacó el crecimiento de Raphinha, cuya capitanía entiende como un reconocimiento a su trayectoria dentro del vestuario. "La capitanía lo refuerza por mérito. Todo jugador tiene su orgullo y 'Rapha' ha ido construyendo su historia y se ha ganado el respeto de los compañeros. Es feliz aquí. Flick le ha sacado su mejor rendimiento. Lo veo muy bien", señaló.

Por otro lado, se mostró sorprendido por las ausencias de Pedri y Raphinha entre los candidatos al Balón de Oro y situó a Lamine Yamal como su principal favorito. "Creo que Lamine es el gran candidato. Ha ganado con el Barça y es campeón del mundo. Fue clave la temporada pasada y ha sido el mejor de la Liga. No veo ninguna duda. Y calificó de "escándalo mundial" que Pedri y Raphinha no aparezcan en la lista. "Hay injusticias que se cometen. Que Pedri no esté, con su talento, me parece incomprensible", lamentó.

Respecto a Alejandro Balde, Deco descartó que exista algún problema con el lateral y recordó que sigue teniendo un futuro importante en el club. "No ha pasado nada. Es nuestro jugador, tiene 22 años y un gran futuro por delante. Tiene que pelear con los demás. En su primer año con Flick estuvo espectacular. El año pasado tuvo lesiones. Pero si vuelve ese Balde es difícil que no juegue en el Barcelona", explicó.

En cuanto a Frenkie de Jong, evitó pronunciarse sobre su lesión y rechazó que la llegada de Rodri pueda tener relación con la situación del neerlandés. "No quiero entrar en el tema médico. Hay gente que tiene gente fuera para informarse. Es un tema muy personal. La llegada de Rodri no afecta", aseguró.

Deco también habló de la salida de Marc Casadó, al que puso como ejemplo del camino que deben seguir los canteranos pese a las dificultades para encontrar sitio en el primer equipo. "Marc es un culé. Nos ayudó mucho en su momento. Fue convocado más de 30 veces por Xavi y no jugó. Bajó al filial. Es un ejemplo para la Masia. No pueden jugar todos", recordó.

También valoró el inicio de temporada del equipo, que está ofreciendo mejores resultados de los que esperaba. "Me ilusiona el día a día, no los partidos. Hay muy buen ambiente y actitud. Tenemos la seguridad de las semanas, de los entrenamientos. El partido es el final del trabajo. Está saliendo todo mejor de lo que pensábamos. Hay cosas que no puedes controlar, pero estamos muy contentos. Nos da seguridad", explicó.

Además, evitó entrar en los cálculos de 'fair play' financiero de cara a la próxima temporada. "Un año es muy largo. No me planteo el año que viene, es pronto. No creo que ahora sea el momento de hablar de esto", zanjó.

Por último, celebró el buen momento de Ferran Torres tras sus tres goles y destacó la importancia del aspecto psicológico en el rendimiento de los futbolistas. "Contento por sus tres goles. El fútbol es un tema anímico y de cabeza. Salimos todos bien. Quería más protagonismo. Si un jugador quiere salir, lo tenemos que escuchar. Que le vaya bien al PSG", concluyó.