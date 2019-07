Denis Suárez: "El Valencia me ha decepcionado, dudó de mí en aspectos extradeportivos"

Publicado 08/07/2019 23:38:29 CET

El centrocampista del RC Celta Denis Suárez ha asegurado que su fichaje por el Valencia CF no se concretó porque el club dudó de él por "aspectos extradeportivos", algo que no estaba dispuesto a "consentir", y ha explicado que la "insistencia" que tuvo el técnico Marcelino García Toral para que fuese no fue "la misma" que la de la entidad valencianista.

"Se han dado diferentes circunstancias. Estoy muy agradecido a Marcelino, es el mejor entrenador que he tenido hasta el momento en mi carrera. Él ha insistido mucho en que fuese, pero creo que la insistencia que tenía él no era la misma que tenía el club. Me ha decepcionado un poco la dirección deportiva que tiene el Valencia, no ha creído en mí, ha dudado de mí en aspectos extradeportivos y no estoy dispuesto a consentir eso", declaró en una entrevista para TV3.

En este sentido, el gallego confesó que eso le ha "dolido". "Se duda de mí extradeportivamente cuando yo siempre he sido un chico superprofesional, que dedico todo mi tiempo al fútbol, a cuidarme. Eso me ha dolido. El Celta siempre ha apostado por mí, ha hecho un gran esfuerzo para que yo esté aquí. Es el club de mi vida, la afición está volcadísima en mi fichaje", indicó.

Ahora, con su regreso a Vigo, donde se formó en las categorías inferiores del club celeste, vuelve "a casa". "Siempre dije que mi objetivo algún día sería jugar en el Celta y este es el momento oportuno. Vengo de un año muy malo, de tres lesiones, y lo que quiero es sentirme importante. El Celta me da la oportunidad de jugar en casa, de sentirme importante. Lo que quiero es jugar cada fin de semana. Aquí me siento muy arropado por la gente, que muestra muchísima ilusión por mi fichaje", apuntó.

"Sé que vengo aquí con muchísima responsabilidad, sé el esfuerzo que ha hecho el club por tenerme. Sé lo que espera la gente de mí y espero poder devolvérselo en el campo. El objetivo del Celta este año debe ser volver a donde se merece, y donde se merece es peleando por entrar en Europa", añadió.

Por otra parte, el de Salceda de Caselas se mostró "superagradecido" al FC Barcelona, a pesar de que se queda con "la espinita" de no haber triunfado en el conjunto azulgrana. "Ha sido mi casa desde hace muchos años, me acogieron superbien. He aprendido muchísimo ahí, los valores del club. Es mi segunda casa, Cataluña y Barcelona siempre serán algo que recuerde; no sé lo que me deparará el futuro, pero puede que vuelva a vivir allí", expresó. "La afición siempre me ha tratado como un jugador de casa. Aunque sea gallego, me llevo un trocito de Cataluña", reconoció.

Además, analizó su paso por el club catalán. "Mi primer año con Luis Enrique fue bueno, tuve altibajos pero bastante participación; es cierto que no tuve la regularidad que esperaba, se me cortó un poco la progresión. Con Ernesto, en la primera temporada pasó un poco lo mismo, empecé jugando bastante y después estuve dos meses sin casi jugar. En la segunda tuve dos lesiones importantes", subrayó.

"Estoy superagradecido al Barça por haber jugado en el mejor club del mundo. Me queda la espinita clavada de no haber triunfado como yo esperaba, podía haber tenido una carrera larga en Barcelona", afirmó, antes de hablar de su paso por el Arsenal. "Tuve la mala suerte de llegar a Londres y a las dos semanas tener una lesión de pubis", comentó.

El pontevedrés también habló de cómo se le ha atragantado la Liga de Campeones al equipo culé los últimos años. "LaLiga es un torneo regular, donde todos los domingos rendimos a un gran nivel. En 'Champions' las eliminatorias no tienen nada que ver y fuera de casa en las eliminatorias de los últimos años ha faltado marcar. Cuando pasa una vez, como en Roma, se puede considerar un accidente, pero cuando vuelve a pasar en Liverpool hay que tomar nota y hacer autocrítica. Teniendo al mejor jugador del mundo no puedes estar tantos años sin ganar la 'Champions'", analizó.

"Se debe apostar otra vez por la gente de casa, que es lo que ha hecho grande al club, y por el estilo. Eso es lo que ha diferenciado al Barça en los últimos 20 años. Hay que dejar de ver fuera tanto", expresó sobre la cantera blaugrana.

Por último, Denis Suárez se mostró a favor de la vuelta de Neymar al FC Barcelona. "Estaría encantado de que volviese Ney. Yo soy de los que piensan que nunca se debió ir. Estaba en el mejor sitio del mundo, al lado del mejor jugador del mundo. Para mí fue una decisión errónea que cometió. Todo el vestuario y la afición estarían encantados con su vuelta. Es un grandísimo jugador y debe volver al Barcelona", concluyó.