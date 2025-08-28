Detenido en Inglaterra un hombre acusado de insultar a Jess Carter en las redes sociales durante la Eurocopa

Archivo - La futbolista inglesa Jess Carter durante la Eurocopa de Suiza - Jesus Hellin / AFP7 / Europa Press - Archivo

LONDRES 28 Ago. (PA Media/dpa/EP) -

La policía inglesa ha detenido este jueves a un hombre por los insultos enviados a través de Internet a la defensa de la selección inglesa Jess Carter durante la Eurocopa de Suiza del pasado mes de julio.

La Policía de Lancashire detuvo en la localidad de Great Harwood a un hombre de 59 años sospechoso de comunicaciones malintencionadas en relación con algunos de los mensajes. Según un comunicado de la policía, ha sido puesto en libertad bajo investigación mientras prosiguen las pesquisas.

El jefe de policía de Cheshire, Mark Roberts, responsable de la policía del fútbol en el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC), recalcó que "los mensajes dirigidos a Jess Carter eran atroces". "Me gustaría elogiarla por enfrentarse a estos abusos y colaborar con nuestra investigación. Nadie debería ser objeto de un abuso tan repugnante, y espero que la detención de hoy sea la primera de muchas en los próximos meses", .

"Queremos dejar claro que no se tolerarán abusos racistas de esta naturaleza. Todo el mundo es responsable de lo que hace y dice, y queremos asegurarnos de que los delincuentes no puedan esconderse detrás de un perfil en las redes sociales para publicar comentarios viles", sentenció.