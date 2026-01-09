Diakhaby pasa por quirófano y se despide de la temporada

Archivo - Mouctar Diakhaby con el Valencia - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Valencia CF Mouctar Diakhaby ha sido operado este viernes de la lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha, que se produjo durante el partido de LaLiga EA Sports contra el RC Celta de Vigo, y se perderá el resto de la temporada.

El club valencianista confirmó que el futbolista franco-guineano fue intervenido quirúrgicamente por el cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF. "El central valencianista permanecerá ingresado en las próximas horas en este centro hospitalario para control clínico evolutivo", indicó la entidad.

Aunque el Valencia no ha ofrecido tiempo estimado de baja, el jugador podría pasar más de cuatro meses alejado de los terrenos de juego, por lo que se perdería prácticamente el resto de la temporada. En ese caso, el club podría pedir su baja federativa para poder reforzarse en este mercado de invierno.