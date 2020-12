Diego Costa: "Llegó mi momento y mi salida era lo mejor que podía pasar"

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero hispano-brasileño Diego Costa ha explicado que su salida del Atlético de Madrid "era lo mejor que podía pasar" tanto para él como para el club y ha asegurado que se encuentra con "mucha ilusión, fuerza ganas y pasión para lo que venga, el próximo desafío".

"Hoy con tristeza, pero al mismo tiempo feliz, vengo a despedirme de todos los aficionados del Atleti, de toda mi gente. Triste por no poder hacer más parte de esta familia, estando en el día a día, pero feliz por haber formado parte de ella, de este gran club. Aquí he vivido momentos difíciles, de los que siempre me he levantado gracias a la ayuda de los médicos, fisios y recuperadores y de mis compañeros. Y momentos felices que ya están en mi memoria y en la de todos", escribió Diego Costa en su cuenta de Instagram.

El atacante se marcha "feliz por haber podido hacer historia" y por haber puesto su "pequeño nombre en la de este gran club". "Algo que siempre quise, pero nunca llegué a imaginar que pudiera pasar. Quiero dar las gracias a todos los atléticos, pero creo que llegó mi momento y que tanto para mí, como para el club, era lo mejor que podía pasar. Creo que es el mejor momento para ambos y la mejor manera de ayudar a este equipo y al club. He dado lo mejor, o al menos siempre intenté dar lo mejor por este club y esta camiseta", reflexionó.

Además, Costa repartió agradecimientos entre "compañeros, médicos, fisios, recuperadores y cuerpo técnico", pero especialmente a la afición colchonera, a la que se refirió como "lo más grande que tiene este club".

"No quiero decir lo que todos dicen al irse de un club. Aquello de que seré uno más. No. Lo demostré en el campo, lo demostré en cada partido... YO YA SOY DEL ATLETI. Ahora, con mucha ilusión, fuerza ganas y pasión para lo que venga, el próximo desafío. ATLÉTICOS... GRACIAS... OS QUIERO", se despidió.