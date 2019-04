Diego Costa no tiene rotura y Lemar sufre una lesión muscular de grado I

Publicado 01/04/2019 18:33:07 CET

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas médicas efectuadas este lunes por el Atlético de Madrid han descartado que Diego Costa sufra una lesión muscular y han revelado que Thomas Lemar sufre una lesión miotendinosa de grado I en la musculatura isquiosural del muslo.

Ambos jugadores finalizaron con molestias el último partido ante el Alavés y en el caso de Costa llegaron buenas noticias para Diego Pablo Simeone, ya que la resonancia magnética confirmó que no existe rotura en la musculatura de la parte posterior del muslo, aunque no estará disponible para el encuentro de este martes ante el Girona en el Wanda Metropolitano.

"En el partido del Girona no va a estar Diego", confirmó el 'Cholo' en rueda de prensa, que no descartó al hispano-brasileño para el duelo del sábado ante el FC Barcelona. "Mañana no va a participar y esperemos que para el partido del sábado pueda estar dentro del grupo", añadió.