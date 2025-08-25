Diego López renueva con el Valencia hasta 2029

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extremo español Diego López renovó este lunes por cuatro temporadas, hasta el año 2029, el contrato que le une con el Valencia CF, que se "garantiza la continuidad de un jugador con una gran influencia en el terreno de juego".

Esta ampliación de contrato reafirma el "compromiso" del jugador con la entidad valencianista y supone "otro hito importante" en el club, "tras la renovación de otros futbolistas clave de la columna vertebral del equipo y con ADN de la Academia VCF como Javi Guerra y César Tárrega", expuso el club en el comunicado de renovación.

Diego López, de 23 años, "se ha ganado el respeto y el cariño de todo el valencianismo por su determinación, su capacidad goleadora, su carácter competitivo y su habilidad para aparecer en momentos clave". En total, ha disputado 92 partidos como valencianista, en los que ha marcado 17 goles y ha dado 13 asistencias.

Además, el atacante es internacional con la selección española Sub-21, con la que este verano disputó el Europeo de la categoría, y en 2024 logró la medalla de oro con la selección olímpica en los Juegos de París. "Su renovación contractual es un paso clave para el crecimiento deportivo del equipo en los próximos años", concluyó el club.

El extremo asturiano se mostró "contento" y "muy agradecido al club" por la renovación. "Tuve cero dudas en seguir aquí porque me siento muy feliz. Al club siempre hay que agradecerle el esfuerzo que ha hecho para que esté aquí, he querido estarlo y el Club siempre ha confiado en mí desde que subí. Es mi quinta temporada y espero estar muchas más", expresó Diego López en declaraciones a VCF Media tras renovar.

Sobre el equipo, el campeón olímpico afirmó que están "bien" y tienen "las ideas claras". "Los fichajes se han incorporado bien, tienen claro lo que es el equipo y los hemos recibido con los brazos abiertos. El grupo es ambicioso y si seguimos trabajando como hasta ahora, va a ir muy bien", continuó.

Por último, Diego López también dirigió unas palabras a la afición del Valencia. "Siempre me han tenido cariño. Los más de 40.000 valencianistas que van a cada partido nos ayudan, animan y yo intento dárselo en el campo con todo el esfuerzo, el sacrificio, porque creo que no merecen menos y ojalá sigan de esa forma apoyando al equipo porque son fundamentales", finalizó.