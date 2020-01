Diego Martínez: "Sería la 'rehostia' de especial ganar en el Camp Nou con el Granada"

Publicado 17/01/2020 18:45:56 CET

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, ha asegurado que tras haber ganado al FC Barcelona en la primera vuelta en el Nuevo Los Cármenes (2-0) ya sería la "rehostia" ganar con los nazaríes en el Camp Nou, en el duelo de este domingo, y ha añadido que ve al vestuario predispuesto a darlo todo en busca de ese ambicioso, y complicado, objetivo.

"No soy muy romántico, en ese sentido. Estás en uno de los mejores escenarios del mundo, pero lo especial es ir con estos jugadores, cuerpo técnico y afición. Lo que sería la rehostia de especial no sería entrenar ahí sino ganar allí con el Granada", comentó en rueda de prensa.

Sobre la victoria de la primera vuelta, aseguró que ayuda como cualquier otra. "Tenemos 27 puntos, en eso ayuda la victoria porque si no tendríamos 24 puntos. Pero cada partido es una historia. El rival no tiene que estar acertado o no tener un buen día, y nosotros estar a nuestro mejor nivel. Y con esa intención vamos", aseguró.

"Intentaremos tomar aquellas decisiones que entendamos que el equipo está más preparado para ganar. Tenemos que tener en cuenta que hablamos de uno de los mejores equipos del mundo. Más allá de que llevan líderes no sé cuántas jornadas, o que tienen 40 puntos, creo que en los últimos partidos tiene una precisión en el pase del 85 por ciento", avisó sobre el Barça.

Además, destacó que como local apenas ha empatado contra el Real Madrid. "La complejidad es máxima, la estadística negativa para el Granada está ahí y queremos darle la vuelta a todo eso", aseveró.

"Por un lado, Ernesto Valverde sale y es alguien al que admiro, su trayectoria habla por sí sola y me parece un gran referente para los entrenadores españoles. Es ejemplar hasta en los momentos no tan buenos. La otra cara, en positivo, es Setién que después de una gran trayectoria está viviendo el sueño de entrenar a uno de los mejores equipos del mundo. Para los que venimos de abajo, es bonito", comentó sobre el cambio de técnico en el FC Barcelona.

De todos modos, cree que el Barça jugará muy similar. "El estilo del Barça ha sido y siempre será en función del tipo de jugador que tiene. Tienen al mejor del mundo, Messi, y todo lo que le rodea tiene que ver con el estilo Barça. Tenemos que estar muy concentrados, tendremos que estar firmes, aprovechar los mano a mano que podamos generar. Más allá de alguna modificación, es un deporte de jugadores y son los mismos que hace apenas unos días", apuntó.

"No creo que jueguen con 10, por Suárez entrará otro muy bueno. Nos tenemos que preparar para todo, como en la ida y como contra todos los partidos. Hablamos de un equipo de mucha calidad y talento, pero no te puedes centrar en Messi porque aparecen Griezmann, Busquets o Fati, y me dejo a muchos", señaló sobre la baja por lesión del delantero uruguayo Luis Suárez.

"DEBEMOS SER VALIENTES"

Más allá del rival, quiere ver a su equipo como siempre, reconocible. "Posiblemente nos obliguen a hacer cosas que no nos gustan tanto pero estamos preparados para ello y seguro servirá para crecer. Esperamos a un Barça como el que esperarían todos, sabemos lo que nos vamos a encontrar. Debemos estar acertados, ser valientes y no tener errores que te condicionen en contra. Aquí es más fácil decirlo que la hostia, pero hay que hacerlo", recalcó.

"El Camp Nou es un campo especial, pero valoro tanto a este equipo por la ilusión que tiene de ir a todos los partidos, afrontamos esta segunda vuelta con nuestros valores. Pero dos días después habrá otro partido y hay que estar todos a tope", manifestó.