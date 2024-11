Diego Simeone, sobre su futuro en el Atlético de Madrid: "No es una pregunta para mí"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó que "no" ha visto "nada" de lo que se ha publicado acerca de su futuro, y sobre el tema opina que "no es pregunta" para él sino para el club, y que solo piensa "en el partido contra Alavés" donde cumplirá 700 partidos como técnico del equipo rojiblanco.

"Pienso en el Alavés y obviamente no me detengo. La verdad no vi nada, pienso en el Alavés y en de qué manera poder resolver un partido importante para nosotros, muy importante. No es una pregunta para mí", afirmó en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado en el Metropolitano.

Simeone sí tiene presente que vivirá el partido número 700 en el Atlético de Madrid. "Estoy agradecido absolutamente al Atlético de Madrid. Me siento con mucha alegría por haber podido disfrutar estos 700 partidos que se van a cumplir mañana", se sinceró.

Un agradecimiento extendido a toda la gente que ha estado o está con él. "Estoy agradecido a todos los que trabajaron conmigo, desde el cuerpo técnico que hoy ya no nos acompaña, a todos los futbolistas que hicieron posible que un entrenador esté tanto tiempo en un club, a Miguel Ángel y a Enrique", declaró.

A nivel deportivo y de actualidad, comentó que ve que cuando el equipo logra transmitir lo que mejor hace, se compite bien. "Cuando hay una buena intensidad de juego y logra jugar en un bloque, compite bien. Y creo que ese ha sido un poco el registro de todo este camino que lleva a los 700 partidos. Evidentemente nos beneficiará el entendimiento y obviamente la entrega que han tenido los futbolistas para hacerlo y seguir haciéndolo", aseveró.

Sobre el partido de este sábado frente al Deportivo Alavés, insiste en tener la "humildad" de trabajar en equipo "donde toque jugar". "El partido obviamente tiene distintos momentos y evidentemente el bloque que venimos trabajando y que viene jugando viene trabajándolo bien y esperemos continuar en esa línea. Necesitamos llevar al partido donde creemos que le podemos hacer daño. Es muy importante tener un ritmo de juego alto, eso buscaremos", destacó.

El Atlético de Madrid llega al choque después de "un desgaste importante de partidos", donde cosechó 4 victorias consecutivas, y ahora viene "otra 'seguidilla' de ocho partidos que van a ser duros". "Mañana empezamos con el Alavés, que obviamente nos conocemos. Un equipo que juega casi siempre muy directo, con mucha velocidad, con mucha segunda pelota, con gente en la mitad de campo que juega bien. Y con muchos chicos que conocemos que han estado aquí", manifestó.

El técnico rojiblanco también fue preguntado por un Pablo Barrios que debutó con la selección española en este parón. "Está haciendo un camino muy bueno, siempre desde la expectativa que teníamos de joven cuando lo habíamos visto entrenar con nosotros, desde la posibilidad que tuvo y aprovechó para empezar a crecer", apuntó.

"Está en una etapa de crecimiento, de apertura mental para poder generar mejores cosas y no tengo ninguna duda que cuando empiece a acercarse al gol será aún mucho más determinante", concluyó sobre el joven jugador madrileño, de 21 años.