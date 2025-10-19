El Elche perdona al Athletic y el Rayo golea al Levante

La Real no pudo con un Celta con diez

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Elche y el Athletic Club no pasaron del empate sin goles este domingo y RC Celta y Real Sociedad también firmaron tablas (1-1), en duelos por arriba y por abajo de la jornada nueve de LaLiga EA Sports, mientras que el Rayo Vallecano venció (0-3) al Levante para encontrar algo de tranquilidad en mitad de tabla.

Elche y Athletic Club firmaron tablas sin goles en el Martínez Valero, donde los locales tuvieron las mejores opciones para llevarse el partido. Las más claras llegarían en las botas de Rafa Mir y André Silva. El primero, con un remate cruzado en la primera mitad y el segundo, con uno potente que buscaba la escuadra izquierda de la portería de Unai Simón. Pero en ambas, el meta internacional del Athletic estuvo perfecto negando el gol.

Por su parte, los de Ernesto Valverde, que arrancaron de inicio sin ninguno de los dos hermanos Williams y la mente puesta en el compromiso de Champions del próximo miércoles ante el Qarabag, apenas merodearon la portería de Iñaki Peña. De hecho, el ex del Barça sólo tuvo que intervenir en una ocasión, y ya en el tiempo de descuento, deteniendo un remate de Alex Berenguer, que regresó tras lesión y jugó los 90 minutos.

Así, ilicitanos, que protestaron una posible expulsión de Vivian por mano como último defensor en la primera mitad, y vizcaínos acabaron repartiéndose un punto que coloca con 14 a ambos en la clasificación y que les mantiene en la zona alta aunque fuera de los puestos europeos. Eso sí, el empate entre Villarreal y Real Betis de este sábado les permite estar únicamente a tres puntos del tercer clasificado y a dos de los puestos de Liga de Campeones.

Mucha más urgencia por puntuar tenían el RC Celta y la Real Sociedad en el duelo que enfrentó a gallegos y vascos en el Abanca Balaídos. El equipo celeste aprovechó las del equipo 'txuri urdin', que arrancaba el partido colista después del triunfo del RCD Mallorca en el Sánchez-Pizjuán, en el minuto 20. Una gran jugada trenzada de los de Claudio Giráldez acabó con un pase de gol de Óscar Mingueza que sólo tuvo que embocar a portería Pablo Durán.

Pero los de Sergio Francisco reaccionarían con ocasiones para Yangel Herrera y Mikel Oyarzabal, que estuvieron cerca de hacer el empate antes de una de las acciones que condicionaría más el partido. En el descuento de la primera mitad, Carl Starfelt, que había visto una amarilla en el minuto 30, empujó a Herrera antes de que se pusiera en juego un córner, una acción que acabó con amarilla para ambos y el Celta con uno menos.

Tenía así toda la segunda mitad la Real para dar la vuelta al resultado con superioridad numérica. Y muy cerca estaría de igualar el partido nada más saltar de vestuarios. Un cúmulo de errores del Celta en salida hizo que el balón llegara a Barrenetxea dentro del área, y este asistió con un pase de la muerte a Oyarzabal, que mandó el balón al fondo de la red. Sin embargo, el internacional español estaba ligeramente adelantado y el VAR lo anuló.

Y conforme iba pasando el tiempo más presión sentía un equipo donostiarra que volvió a pecar de falta de puntería y se topó con una versión notable de Ionut Radu, quien nada pudo hacer en el 89' ante un cabezazo de Carlos Soler que ponía el 1-1 en el marcador. Y así se cerraría el partido con la séptima igualada a un gol de Celta este curso y un reparto de puntos que deja a la Real en puestos de descenso y a los locales marcando la salvación con siete unidades.

Mientras, el Rayo escapó de abajo con una goleada en su visita al Levante, superado por la pegada madrileña de un ex de los 'granotas' como Jorge de Frutos. El delantero firmó un doblete en el primer tiempo, aprovechando también una defensa poco contundente, para dejar el partido muy cuesta arriba al que fue su equipo entre 2020 y 2023. Los locales no tuvieron ese acierto, pese al buen partido de Carlos Álvarez, Etta Eyong o Iván Romero.

Por si fuera poco, Álvaro García, que se convirtió en el máximo goleador del Rayo en Primera, hizo el 0-3 en el minuto 65 y el Rayo ató los tres puntos para superar al Levante en la tabla. Los de Julián Calero, que encima vieron salir lesionado a Carlos Álvarez y siguen sin ganar en el Ciutat de Valencia, se quedan solo dos por encima del descenso en un complicado regreso a Primera.