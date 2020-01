Embarba: "El Espanyol es un reto y un grandísimo paso en mi carrera"

Publicado 23/01/2020 17:17:06 CET

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del RCD Espanyol Adrián Embarba ha asegurado que fichar por el club blanquiazul es un "reto" a nivel personal, ya que se marcha de su zona de confort en el Rayo Vallecano, y una "grandísimo paso" en su carrera, algo para lo que está preparado ya que tiene "ilusión" por debutar ya este fin de semana.

"Para mí esto es un reto, y un grandísimo paso en mi carrera a nivel profesional pero también quería un reto personal. En el Rayo he estado toda mi carrera y he dado todo lo que tenía, es bueno probarme en un nivel de mayor entidad. Ojalá sea bueno para todos", manifestó en su presentación.

Agradecido por todo al club, reiteró que da un paso al frente en su carrera y que confía en ayudar al equipo en todo lo posible. "Ofertas he tenido, en verano y en invierno, pero lo tenía claro y en cuanto se barajó la opción de venir, no lo pensé. Tengo mucha ilusión de estar aquí y poder devolver en el campo la confianza que han tenido a mí", expresó.

"Para mí es un gran salto en lo deportivo y en lo personal. Me hacía mucha ilusión el proyecto, se ha dado ahora y no tenía ni que pensarle, quería estar en el Espanyol. Gracias a Rufete hemos llegado a este encuentro", reiteró.

Además, no siente presión por tener la responsabilidad de tener que ayudar al equipo a lograr la permanencia. "No lo considero una mochila, sino un honor jugar en un club tan histórico e importante, de los mejores de este país. No es un peso sino una responsabilidad", aportó.

"Los fichajes venimos a sumar y somos uno más, queremos el objetivo y vamos a lograrlo porque para ello estamos aquí. Venimos a sumar, hay un grupo increíble y vamos a ir construyendo cada día lo que tenemos", comentó en referencia a su llegada, a la de Leandro Cabrera y la de Raúl De Tomás.

Con el delantero coincidió en el Rayo, y no dudó en aconsejarle que fichara por el club 'perico'. "Con Raúl tengo muy buena relación, como podéis saber. He jugado dos temporadas con él en el Rayo y después nos hemos visto, hemos seguido teniendo contacto. Cuando se enteré de que podía venir empezó a escribirme, por suerte nos hemos juntado aquí y esperamos dar muchas alegrías", auguró.

Además, tiene ganas de debutar este fin de semana. "He estado dando una vuelta por el estadio, viendo las instalaciones, y me quería cambiar ya para empezar a jugar. Llego muy bien físicamente, en una dinámica muy buena y tengo unas ganas increíbles de vestir esta camiseta y ojalá pueda hacerlo el sábado y ayudar al equipo", se sinceró.

"Busco nuevos retos y crecer, como creo que voy a hacer aquí. Dejo muchísimas cosas, amigos y familia y al club que me lo ha dado todo, pero es momento de despedirnos y de pensar en el día a día aquí. Orgulloso de que mi casa sea ahora el Espanyol", concluyó.

Por su parte, el director de fútbol profesional del club, Rufete, celebró la llegada de Embarba. "Gracias Adrián por tu predisposición de estar con nosotros. Sabemos que estamos en una situación difícil pero os hemos transmitido que tenemos mucha ilusión por salir de ahí y de hacer grandes cosas en el club. Sabemos que nos vas a ayudar mucho, tienes unos números muy importantes en asistencias y ahora necesitamos muchas. Tienes la máxima confianza y apoyo", aseguró.

El vicepresidente Carlos García Pont detalló que los 10 millones de euros de la cláusula de rescisión serán pagados a plazos al Rayo Vallecano. "Se han dado las circunstancias esta vez para que se pueda incorporar. Agradecemos las ganas y el empeño de Adrián de venir, agradecemos al Rayo el haber facilitado el haber hecho los pagos en aras de la tesorería de ambos. Se está demostrando el compromiso del os accionistas de este club, de su presidente, para llevar este Espanyol a buen puerto", agradeció.