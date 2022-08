Emery: "Hemos preparado la eliminatoria ante el Hajduk Split a conciencia y con mucho respeto"

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha asegurado que sus jugadores están "ilusionados" por jugar la fase de grupos de la Conference League, para la que deberán superar la eliminatoria ante el Hajduk Split croata que empieza este jueves en el Ciutat de València (20.45 horas), además de reconocer que el defensa Juan Foyth le transmite "tranquilidad" ante los rumores sobre su marcha.

"Europa ilusiona, nos llama, nos da reconocimiento. La 'Champions' es lo más bonito, la Europa League es preciosa y la Conference es una competición que nace bien. La Conference es Europa y nosotros en Villarreal estamos muy ilusionados. Europa nos da un lugar", declaró en rueda de prensa.

Además, recordó que el equipo castellonense llega "en un buen momento de forma" tras ganar en su estreno en LaLiga Santander al Real Valladolid (0-3). "Tenemos el objetivo de dar continuidad y seguir la línea de lo visto durante la pretemporada", indicó.

Sobre el rival, el preparador vasco afirmó que "tiene nombre, tiene historia y tiene presente". "Para ellos, clasificarse posiblemente sea muy importante. Desde el respeto, es una eliminatoria que preparamos para seguir estando en esta competición. La hemos preparado a conciencia y con mucho respeto y tratando de encontrar nuestra mejor versión", subrayó.

En otro orden de cosas, insistió en la importancia de que los aficionados castellonenses apoyen al equipo en el Ciutat de València. "Queremos compartir con ellos los caminos y no solo los finales. Mañana empezamos nuestro camino en la Conference League y les necesitamos, esperamos que estén con nosotros. Luego, nosotros tenemos la responsabilidad de ganar y dar la mejor versión para ellos", explicó.

Por otra parte, Emery aseguró que "no" les está "afectando" la situación del defensa argentino Juan Foyth y el supuesto interés por él del FC Barcelona. "Que el mercado se cierre el 31 de agosto no tiene mucho sentido, no entiendo que se esté jugando y no se cierre el mercado", dijo. "Nos afectaría que se ejecute un pago de cláusula inesperada o que el jugador piense que puede salir por una oferta que le interese. Juan Foyth está muy contento aquí, está agradecido y me transmite tranquilidad", añadió.

Por último, habló también de las posibles salidas de Paco Alcácer y Boulaye Dia. "Tanto Paco como Dia sabían, desde hace tiempo, la idea del club. Han estado entrenando con el grupo más o menos; Paco empezó un poco más tarde porque le dimos más vacaciones para que se plantease un poco cómo quería buscar su salida. No sé si están cerca de marcharse o no, pero sí que han tenido movimientos", concluyó.