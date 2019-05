Emery: "Lo que más me preocupa de Mestalla es la respuesta de mi equipo"

Publicado 08/05/2019 20:28:50 CET

El entrenador del Arsenal, Unai Emery, ha admitido este miércoles que "lo que más" le preocupa de jugar en Mestalla la vuelta de las semifinales de la Liga Europa "es la respuesta" de su equipo a causa de la tentación que suponga relajarse por la ventaja del 3-1 obtenida en la ida.

Así, pasó página sobre su pasado 'che'. "Cada episodio es una nueva historia, dejamos en el pasado nuestros recorridos. En ese proceso, cada uno va madurando y procurando ser mejor cada día. Pero yo estoy centrado sobre todo en el presente, en donde estamos", argumentó.

"Lo que más me preocupa mañana es la respuesta de mi equipo y que seamos capaces de ser competitivos, contra un gran rival y en un gran estadio", dijo Emery en rueda de prensa. "Tenemos un objetivo común, pero solo uno puede llegar a la final. Me gustaría que hubiese sido una final Valencia-Arsenal... pero bueno, me gustaría que disfrutasen todos", reflexionó el actual técnico de los 'gunners'.

"Serán 90 minutos, o más, para disfrutarlos jugando; disfrutarlos compitiendo al máximo, procurando ofrecer un bonito partido a los aficionados", apostilló. "La afición va a estar con su equipo y no se va a perder conmigo. Yo me centro también en hacer lo mismo con mis jugadores", reiteró el otrora técnico valencianista.

"El paso de los minutos irá decantando las necesidades para uno para otro. Al Valencia le tenemos mucho respeto, porque se lo merece", concluyó Emery sobre una eliminatoria con ventaja para los ingleses tras la buena actuación de Lacazette y de Aubameyang en la ida.