Enrique Riquelme decidirá "en los próximos días" si intenta presidir el Real Madrid

Archivo - El presidente y consejero delegado de Cox Energy, Enrique Riquelme, durante su participación en el VI Congreso Ceapi - CEAPI - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El empresario español Enrique Riquelme desveló que "en los próximos días" decidirá si presenta su candidatura a las elecciones presidenciales del Real Madrid que decidió "acelerar" Florentino Pérez, valorando si tiene "tiempo de montar algo".

"Siempre hay momentos. El Real Madrid no está en el mejor momento actualmente. Teóricamente había elecciones en el 2028 finales, y decidió acelerarlas. Como madridista siempre estaré disponible para el Real Madrid", afirmó este miércoles durante un foro virtual en México con El Financiero.

El alicantino compareció poco después de una nueva entrevista de Florentino, tras la rueda de prensa del martes en la que anunció su intención de convocar las elecciones. El fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox fue preguntado por su intención de presidir el Madrid. "Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y obviamente decidiré en los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo, a hacer algo que tenga sentido y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid", dijo.

"No sé si se hizo noticia porque a veces tengo acento mexicano. Creo que es público, antes de entrar he lanzado una carta abierta al presidente, al cual como madridista respeto tremendamente, le respeto también como empresario, un gran empresario. Probablemente haya sido el mejor presidente de la historia del Real Madrid", añadió.