"Cristiano Ronaldo no está en venta"

BANGKOK (TAILANDIA), 11 Jul. (PA Media/dpa/EP) -

El técnico del Manchester United, Erik ten Hag, aseguró este lunes que el portugués Cristiano Ronaldo "no está a la venta", por lo que planea la próxima temporada con el '7' en la plantilla, a pesar de que el delantero no haya iniciado la pretemporada con el club inglés en Tailandia.

"(Cristiano Ronaldo) No está con nosotros por problemas personales. Estamos planeando con Cristiano Ronaldo esta temporada, así que eso es todo. Tengo muchas ganas de trabajar con él", afirmó el entrenador neerlandés en rueda de prensa desde Bangkok sobre la situación del portugués.

El delantero, de 37 años, regresó a Old Trafford el verano pasado procedente de la Juventus. Todavía le resta una temporada de contrato, pero en los últimos días han crecido las especulaciones sobre una posible salida del jugador, que no ha iniciado la gira de pretemporada del United en Tailandia y Australia debido a un problema familiar.

"No me lo ha dicho (que quiera marcharse). Lo he leído, pero lo que digo es que Cristiano no está en venta. Está en nuestros planes y queremos triunfar juntos", aseveró Ten Hag.

Además, el técnico neerlandés confirmó en rueda de prensa que el defensa Harry Maguire seguirá siendo el capitán del equipo, después de informaciones que ponían en duda que pudiera mantener el brazalete como líder de la plantilla de los 'Diablos Rojos'.