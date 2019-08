Escribá: "El que defina mejor en las dos áreas estará más cerca de llevarse el partido contra el Real Madrid"

Publicado 16/08/2019 16:09:29 CET

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta de Vigo, Fran Escribá, afirmó este viernes que "el equipo que defina mejor en las dos áreas" será el que más opciones tenga de ganar su duelo de la primera jornada de LaLiga Santander contra el Real Madrid, además de calificar como "grave" que hasta el mismo día inaugural del campeonato no se haya conocido si el CSD autorizaba la amnistía propuesta por la RFEF a los jugadores sancionados.

"El equipo que defina mejor en las dos áreas estará más cerca de llevarse el partido. Contra los equipos grandes, los partidos se definen por quién esté mejor en las dos áreas. El Madrid es un equipo que te obliga a defender muy bien y tienes que proponer mucho. Nosotros no vamos a renunciar a tener el control del juego, pero el Madrid es igual de peligroso si no tiene el control del juego", señaló Escribá en rueda de prensa.

Por otra parte, el técnico explicó que le parece algo "grave" que el día que da comienzo el campeonato no se haya sabido si "determinados jugadores pueden participar o no". "Me parece poco serio. Tú preparas un partido condicionado por determinadas ausencias y el día de partido te cambian todo. Han tenido dos meses para juntarse y decir si hay indulto o no hay indulto. Que estemos así no beneficia a nadie", denunció antes de conocer el indulto a los sancionados.

Escribá anunció que tiene claro "el 'once' y el sistema", pese a que todavía tiene opciones de recuperar para el choque a Okay Yokuslu y a Sergio Álvarez. "Creo que el equipo llega bien, el equipo ha sufrido lesiones de gente importante, pero llegamos en condiciones de competir", apuntó el míster del equipo vigués.

Enfrente tendrán a un Real Madrid que probó diferentes variantes en pretemporada, pero Escribá cree conocer "cómo va a jugar" el equipo que dirige Zinédine Zidane. "Hemos trabajado sobre las opciones que han manejado en pretemporada. Desde el 4-4-2, el 4-3-3, con tres atrás, pero vamos a intentar ser nosotros mismos", dijo el técnico.

El valenciano no se fió de la irregular pretemporada del equipo blanco, y aclaró que "hay que mirar el nivel de los rivales" a los que se midió el Real Madrid. "No se enfrenta a rivales de 0-8 o 0-10, que quedan muy bonitos en la estadística, pero no significa nada. Ha jugado torneos importantes contra equipos de máximo nivel", recordó.

Escribá consideró que sacar conclusiones "por una pretemporada que no ha sido buena" es "precipitado". "El Real Madrid solo puede firmar grandes jugadores. Está obligado por su historia, su afición y por el propio club, porque tiene que optar a todos los títulos. No soy la persona idónea para decir si tiene mejor o peor equipo", se limitó a contestar.