España y Tolón presentan este miércoles las novedades de La Quiniela, con la Liga F de forma permanente

Las jugadoras Caroline Graham (FC Barcelona) y Rosa María Otermin Abella (Atlético de Madrid) pugnan por un balón en el partido de la Liga F de la temporada 2026-27 en el estadio Johan Cruyff de la Ciudad Condal. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, presentan este miércoles (18:30 horas) las principales novedades de La Quiniela para la temporada 2026-27, en la que cumple su 80 aniversario e incluirá de forma permanente partidos de la Liga F de fútbol femenino.

Durante el acto, ambos ministros destacarán el compromiso del Gobierno de España con la igualdad en el deporte y el reconocimiento de Liga F como beneficiaria de la recaudación de La Quiniela, una medida que contribuirá a reforzar la sostenibilidad de la primera liga profesional femenina del país.