Espanyol - Atlético de Madrid: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

Archivo - El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El RCDE Stadium será el escenario del debut liguero del Atlético de Madrid ante el Espanyol, en uno de los partidos más destacados de la jornada en el que los del Cholo Simeone buscarán arrancar la liga con un triunfo ante un reforzado equipo perico.

Posibles alineaciones:

Espanyol: Dimitrovic; El Hilali, Miguel Rubio, Cabrera, Carlos Romero; Terrats, Edu Expósito, Pol Lozano, Jofre; Javi Puado, Roberto.

Atlético: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Cardoso, Barrios, Álex Baena; Julián Álvarez y Griezmann.

Fecha y hora del partido:

El partido entre el Espanyol y el Atlético de Madrid que se disputa en el RCDE Stadium se celebrará el domingo 17 de agosto a las 21.30 horas.

Dónde ver:

EL duelo entre los pericos y los rojiblancos se podrá ver en televisión en M+ LaLiga TV, Movistar Plus+ y LaLiga TV Bar.