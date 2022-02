Espanyol y Barça quieren pintar a su gusto un derbi dispar

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El derbi catalán entre RCD Espanyol y FC Barcelona llega este domingo al RCDE Stadium, en la jornada 24 de LaLiga Santander, con situación dispar para ambos equipos, con un Espanyol aciago en 2022 y que no ha ganado todavía su rival en Liga en su nuevo feudo, mientras que el Barça llega con el subidón de meterse en zona 'Champions' a costa del Atlético de Madrid.

Derbi de contrastes, de choque de estados de euforia, pero como siempre derbi de oportunidades. El RCD Espanyol no ha podido ganar todavía en lo que va de inicio de año, siendo su última victoria el 31 de diciembre de 2021 en Mestalla ante el Valencia. Pero el éxtasis anímico que viven los 'pericos' ante un derbi es siempre notorio e iguala las balanzas.

Así, aunque el problema con la victoria es grave, con una sequía de victorias en los últimos seis partidos, en los de Cornellà-El Prat confían en resurgir. El rival es de entidad pero las ganas de equipo y afición pueden hacer el resto. Y una clave está en mejorar defensivamente, y recuperar la sensación de inicio de campaña de que Diego López y su zaga eran prácticamente un sólido muro.

No obstante, en años que el bando blanquiazul estaba peor, mejor jugó ante el rival blaugrana. Un Barça que llega mejor a la cita, sobre todo tras tumbar al Atlético en el Camp Nou (4-2) y alcanzar esa cuarta plaza en la tabla con acceso a la Liga de Campeones. El primer gran objetivo que tiene el equipo de Xavi Hernández, aunque el técnico de Terrassa no descarte luchar por cotas mayores.

La llegada de Ferran Torres, de Pierre-Emerick Aubameyan y de Adama Traoré en el mercado de invierno, además del lateral Dani Alves --sancionado--, han dado aire al Barça. Quizá Adama no esté para ser titular, indispuesto este final de semana, pero estará en la lista. Y 'Auba', más rodado, podría ser la sorpresa en el once inicial. Sea como sea, poco a poco va dando Xavi con la tecla y, 'culer' de pura cepa como es, también dará un plus a sus jugadores en este derbi.

No estará en el bando blaugrana el neerlandés Memphis Depay, todavía con molestias físicas, ni un Dani Alves que cumple el primero de los dos partidos de sanción por su expulsión ante los 'colchoneros'. Un duelo donde destacó Adama, pero también el juego colectivo anhelado en 'Can Barça'.

En el RCD Espanyol la baja por sanción es para el también lateral Óscar Gil. La buena noticia, enorme, para Vicente Moreno es la recuperación física de Raúl De Tomás, su jugador franquicia a nivel ofensivo y que intentará afinar puntería para este derbi. En el de la primera vuelta, con 1-0 para el Barça y gol de Depay, se encontró con la madera.

EL ESPANYOL, SIN SUERTE EN DERBIS EN EL RCDE STADIUM

El Espanyol intentará terminar con el gafe de su nueva casa en un derbi liguero. Sí ganó un partido de Copa del Rey (en 2018) en el RCDE Stadium, pero nunca en LaLiga. De hecho, el último triunfo blanquiazul en el torneo doméstico fue en enero de 2007, hace quince años, por 3-1 y en el alquilado Estadi Olímpic Lluís Companys.

Desde entonces, en derbis de Liga en casa del Espanyol, se han dado seis empates --incluido el de hace dos años, temporada de descenso de los 'pericos' (2-2)-- y siete victorias del Barça, la última en diciembre de 2018 por 0-4.

Los 'pericos' desean con ahínco terminar con esa sequía, con ese sinvivir de no poder celebrar una victoria de su equipo en LaLiga ante el eterno rival desde que se mudaron al RCDE Stadium en la temporada 2009/10. Pero en un derbi todas estas estadísticas, así como el pasado más inmediato o cómo llegan ambos equipos, poco cuenta. Es pasado. Y este derbi está por pintar.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RCD ESPANYOL: Diego López; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Darder, Morlanes; Puado, Melendo, Vilhena; y Raúl de Tomás.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Pedri, F. De Jong; Ferran Torres, Aubameyang y Gavi.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas).

--ESTADIO: RCDE Stadium.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.