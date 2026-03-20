Espanyol - Getafe: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Espanyol buscará ante su público el ansiado primer triunfo de 2026, donde acumulan siete derrotas y cuatro empates, que no le han impedido seguir situados en el Top 8. Por su parte, el Getafe, que está firmando resultados notables desde el mes de febrero --cuatro victorias, un empate y dos derrotas-- quiere tres puntos con los que adelantaría a su rival en la clasificación y prácticamente sellaría la permanencia.

POSIBLES ALINEACIONES

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano; Dolan, Edu Expósito, Terrats; y Kike García.

Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Djené, Domingos Duarte, Boselli, Juan Iglesias; Arambarri, Luis Milla, Mario Martín; Luis Vázquez y Satriano.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Espanyol y Getafe de la jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 21 de marzo a las 16.15 horas en el RCDE Stadium.

DÓNDE VER

El duelo entre los pericos y los azulones se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.