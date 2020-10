El Espanyol pone a prueba su liderato en el fortín de Vallecas

MADIRD, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol defiende este domingo (16 horas) el liderato de la Liga SmartBank por primera vez en la temporada en su visita al estadio de Vallecas, un fortín para el Rayo desde el pasado 8 de marzo, fecha de su última derrota como local, mientras que el Sporting tratará de reponerse de su derrota en el derbi asturiano en su partido frente al Tenerife (21 horas).

El equipo de Vicente Moreno, que no conoce la derrota y no ha encajado un solo gol, afronta su primer compromiso de enjundia esta campaña a domicilio, donde ha resuelto con victoria sus dos envites hasta la fecha. Será un partido especial para el delantero perico Raúl de Tomás, que vuelve al club que le vio despuntar como goleador en la élite.

El Rayo, por su parte, no ha perdido en casa en sus últimos ocho encuentros, un buen aval para intimidar a su oponente, goleada incluida al Málaga hace dos jornadas. Los pupilos de Andoni Iraola no merecieron perder en el Heliodoro Rodríguez López en la última jornada y buscarán resacirse en su feudo en el partido más atractivo del sexto capítulo liguero en Segunda.

Además, el Sporting, segundo clasificado, recibirá -precisamente- al Tenerife. Los de David Gallego pincharon contra el Oviedo, pero hasta su visita al Carlos Tartiere habían mostrado una trayectoria impecable. Los canarios, con 6 puntos de 15 posibles, quieren dar un salto que les acerque a la parte noble de la tabla.

Por otro lado, el Fuenlabrada tratará de no perder comba en la tercera posición con su visita a Cartagonova este sábado (18.15 horas). Los de Sandoval no conocen la derrota pero su rival parece haberse adaptado a la categoría, pues en las dos últimas jornadas ha sumado seis puntos. Los albinegros tumbaron a la Ponferradina en su último partido. Los bercianos, precisamente, deberán reaccionar ante el Alcorcón si no quieren perder su puesto de 'play-off'.

En otros partidos destacados de la jornada, el Mallorca visita Anduva desde la cuarta posición y tras haber enmendado su mal debut en casa. Los de Luis García Plaza -a tres puntos del liderato- se miden a un Mirandés que es octavo y que no ha ganado como local hasta el momento.

--PROGRAMA DE LA JORNADA.

-Sábado.

Albacete - Sabadell 16.00.

Castellón - Lugo 16.00.

Cartagena - Fuenlabrada 18.15.

Las Palmas - Almería 18.15 (horario peninsular).

Logroñés - Leganés 20.30.

-Domingo.

Alcorcón - Ponferradina 12.00.

Rayo Vallecano - Espanyol 16.00.

Mirandés - Mallorca 18.15.

Girona - Oviedo 20.30.

Sporting - Tenerife 21.00.