Espanyol - Villarreal: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el RCDE Stadium, se vivirá un atractivo encuentro entre el RCD Espanyol, sexto clasificado con 18 puntos, y el Villarreal CF, tercero con 23 y que llega a esta cita después de sufrir un duro revés el pasado miércoles en la máxima competición continental que pone en riesgo su futuro europeo.

POSIBLES ALINEACIONES

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Salinas; Lozano, Expósito, Pickel; Dolan, Roberto y Pere Milla.

Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Foyth, Rafa Marín, Pedraza; Buchanan, Thomas, Comesaña, Moleiro; Ayoze y Gerard.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Espanyol y Villarreal de la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 8 de noviembre a las 21.00 horas en el RCDE Stadium.

DÓNDE VER

El duelo entre los pericos y los 'groguets' se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.