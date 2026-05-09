Europa y descenso se dan nueva cita en Son Moix, San Mamés y el Carlos Tartiere

El jugador del Athleitc Club Oihan Sancet junto al del Villarreal Pape Gueye en San Mamés. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF visitará este domingo al RCD Mallorca en la jornada 35 de LaLiga EA Sports, con los baleares persiguiendo un resultado vital para su permanencia ante un adversario que sueña con el subcampeonato, mientras que Athletic Club y Getafe CF, respectivamente recibiendo al Valencia CF y visitando al Real Oviedo, acelerarán en su lucha por plazas de acceso a torneos europeos de la próxima campaña.

En Son Moix, a partir de las 14.00 horas habrá un partido entre dos equipos en luchas muy diferentes. Los locales, que llegan buena dinámica tras haber sumado 10 de los últimos 15 en juego, quieren un triunfo que les permita alcanzar los 41 puntos y acercar notablemente la salvación.

Los mallorquines han logrado delante de su público cuatro triunfos y un empate en sus cinco últimos partidos, pero encajaron dos derrotas en las dos últimas visitas del 'Submarino Amarillo' a su estadio. Por su parte, el Villarreal ya ha sellado la clasificación para la próxima Liga de Campeones y quiere mantener vivo su anhelo de acabar como subcampeón.

Para ello necesitaría recortar nueve puntos al Real Madrid, con el que también tiene perdido el diferencial de goles particular, por lo que solo le valdría el pleno de triunfos de aquí hasta que termine el curso. Aunque los merengues no parecen fiables por su escándalo reciente, los 'groguets' deben dejar a un lado su irregularidad fuera de casa, donde solo han ganado una de sus últimas cinco citas, para mirar a ese reto.

El equipo que entrena Martín Demichelis, que viene de ganar (0-1) en Girona, tendrá las importantes bajas del sancionado Pablo Maffeo y los lesionados Mateo Joseph y Antonio Raíllo. Sí estarán Samu Costa y Vedat Muriqi, erigidos en líderes en el tramo clave del curso. En el cuadro visitante, que goleó al Levante (5-1) la pasada jornada, Marcelino García Toral tiene disponibles a todos excepto al lesionado Juan Foyth.

En San Mamés, el Athletic comprobará su revitalización tras ganar en Mendizorrotza y conocer que LaLiga EA Sports tendrá una plaza extra para competición europea. Así, los de Ernesto Valverde arrancan la jornada igualados a 44 puntos con el puesto de Conference League y buscarán sonreír en casa, donde han ganado dos de sus tres últimos compromisos.

Tres puntos que también necesitará su oponente, el Valencia, para confirmar su permanencia otro año en Primera División. Solamente tres los puntos separan a los 'ches' del descenso, por lo que buscarán al menos puntuar en un campo en el que no ganan desde 2019 y han perdido en dos de sus últimas tres visitas. No en vano, en caso de nueva derrota, afrontarán la jornada 36 con opciones de caer a posiciones de peligro.

El equipo bilbaíno, que tendrá la baja de Beñat Prados, llegará con moral alta y con Nico Williams y Oihan Sancet en buen momento, habiendo marcado durante esa reciente remontada en Vitoria. Mientras, los de Carlos Corberán sufrieron en Mestalla una dura derrota (0-2) ante el Atlético de Madrid y se encomiendan al dúo formado por Umar Sadiq y Largie Ramazani para ganar a domiclio casi dos meses después.

EL TARTIERE, SIN MARGEN DE MANIOBRA

Con el objetivo de defender la posición europea que ocupa, o incluso mirar más arriba, visitará el Getafe tierras ovetenses, donde le espera un adversario casi desahuciado. Los carbayones, a quienes solo les vale ganar, podrían ver su descenso consumado a Segunda División este mismo fin de semana. Y es que el escaso punto sumado en sus tres últimos partidos ha sido un bagaje bastante definitorio de su destino.

Los de José Bordalás también llegarán en mal momento, aunque eso no les ha apeado de la pelea en zona noble, en la que están muy vivos. Los azulones han perdido tres de sus últimos cuatro partidos y en el Estadio Carlos Tartiere quieren reencontrarse con los tres puntos, algo que han conseguido en dos de sus tres últimos partidos lejos del Coliseum.

En el apartado de bajas, Guillermo Almada no podrá contar con los lesionados Leander Dendoncker y Brandon Domingues, mientras que la buena noticia es que recuperan al centrocampista inglés Oviemuno Ejaria. Por su parte, José Bordalás volverá a disponer de Mario Martín, Zaid Romero, que no estuvieron por sanción en la derrota ante el Rayo Vallecano (0-2), así como a Djené. Además, también estará el goleador Martin Satriano, que ha estado tocado durante parte de la semana.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LA JORNADA 35 DE LALIGA EA SPORTS.

Mallorca - Villarreal. García Verdura (C.Catalán) 14.00 horas.

Athletic - Valencia. Ortiz Arias (C.Madrileño) 16.15 horas.

Oviedo - Getafe. Soto Grado (C.Riojano) 18.30 horas.

FC Barcelona - Real Madrid. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.00 horas.