Los europeos hacen más ejercicio que hace cuatro años, pero cuatro de cada diez siguen sin practicar deporte

Archivo - Varias personas participan en una competición deportiva en Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BRUSELAS, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La práctica de ejercicio físico ha aumentado entre los ciudadanos de la Unión Europea en los últimos cuatro años, aunque cerca de cuatro de cada diez europeos siguen sin hacer nunca ejercicio o practicar deporte, según el último Eurobarómetro publicado este martes por la Comisión Europea.

En concreto, el 38% de los europeos asegura hacer ejercicio varias veces por semana, seis puntos porcentuales más que en 2022, mientras que otro 9% lo practica casi a diario, tres puntos más. En paralelo, el porcentaje de ciudadanos que afirma no hacer nunca ejercicio ni practicar deporte ha caído seis puntos, desde el 45% de hace cuatro años hasta el 39% actual.

La salud física es la principal motivación de los europeos para mantenerse activos, señalada por el 44% de los encuestados; seguida de la posibilidad de relajarse, con un 39%, mientras que un 26% asegura practicar deporte específicamente para mejorar su salud mental.

A la hora de hacer ejercicio, los parques y espacios al aire libre siguen siendo la opción más habitual, elegida por el 47% de los europeos, una cifra que se mantiene estable respecto a 2022. En cambio, ha aumentado el uso de gimnasios e instalaciones deportivas, del 33% al 39%, y especialmente los desplazamientos activos --como caminar o utilizar la bicicleta--, que han pasado del 24% al 37%.

DIFERENCIAS POR EDAD, EDUCACIÓN Y SITUACIÓN ECONÓMICA

Pese a la mejora general, el Eurobarómetro ha constatado importantes diferencias entre grupos sociales, ya que los jóvenes, las personas con mayor nivel educativo y quienes tienen menos dificultades económicas practican deporte con mayor frecuencia. Por contra, las personas mayores y los jubilados tienden a realizar menos actividad física.

El Eurobarómetro también refleja que la mayoría de los europeos mantiene un gasto reducido para mantenerse activo. Más de la mitad, el 52%, destina menos de 20 euros al mes a practicar deporte o hacer ejercicio, mientras que un 23% gasta entre 20 y 50 euros y apenas un 7% supera los 75 euros mensuales.

Así las cosas, la falta de tiempo aparece como el principal obstáculo para hacer deporte con mayor regularidad, citado por el 37% de los europeos, cuatro puntos menos que en 2022. Le siguen la falta de motivación o interés, con un 26%, los problemas de salud o lesiones, con un 15%, y el coste, que supone una barrera para el 12% y ha aumentado dos puntos respecto a hace cuatro años.

"Más europeos están haciendo ejercicio, pero la oportunidad de participar sigue dependiendo demasiado de los ingresos, la edad y la educación", ha señalado en declaraciones remitidas en un comunicado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Derechos Sociales, Roxana Mînzatu, que ha reclamado garantizar el acceso a un deporte "asequible" y a espacios "seguros" para hacer ejercicio cerca de casa.

Por su parte, el comisario para la Equidad Intergeneracional, la Juventud, la Cultura y el Deporte, Glenn Micallef, ha celebrado "la excelente noticia" de que "cada vez más europeos se están moiviendo", y ha reivinidicado el trabajo de la Comisión los Veintisiete, las comunidades locales y el sector deportivo para que tener un estilos de vida activo sea "más accesible" para los europeos.